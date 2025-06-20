Інтерфакс-Україна
Події
17:32 20.06.2025

Основна сесія вступних випробувань до магістратури пройде з 21 червня до 12 липня

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Основна сесія вступних випробувань до магістратури пройде з 21 червня до 12 липня

Основна сесія вступних випробувань до магістратури розпочнеться з 21 червня і триватиме до 12 липня, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"З 21 червня розпочинається основна сесія вступних випробувань до магістратури, і триватиме вона до 12 липня. Охочі вступити до аспірантури проходитимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ)/єдине вступне випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ) із 7 до 28 липня", - йдеться у повідомленні УЦОЯО.

Відзначається, що після завершення роботи над текстом на екрані монітора відобразиться інформація про збережені відповіді і набрані вступниками тестові бали.

"Тож ви потім зможете самостійно, скориставшись таблицями переведення тестових балів в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів, попередньо визначити свої результати. Звертаємо увагу на те, що за виконання завдань ЄВІ ви отримаєте результати за кожен блок окремо. Нарахування тестових балів за виконання завдань блоків ЄВІ здійснюватиметься відповідно до затверджених схем", - додали в Центрі.

В УЦОЯО також повідомили, що офіційні результати єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ)/єдиного вступного іспиту (ЄВІ) буде розміщено у кабінетах учасників до 18 липня, результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ)/єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ) ‒ до 8 серпня.

Як повідомлялося, понад 93 тис. осіб зареєструвалося на вступні іспити до магістратури. Крім того, бажання пройти тестування, необхідні для здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтва, виявили понад 14 тис. вступників.

Теги: #уцояо #магістратура

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