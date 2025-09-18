УЦОЯО готовий до його запровадження НМТ у дводенному форматі, освітній омбудсмен виступає за одноденну модель

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко заявляє, що УЦОЯО вважає реалістичним проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у дводенному форматі і готовий до його запровадження, в той же час освітній омбудсмен Надія Лещик виступає за одноденну модель.

"Дводенний формат є цілком реалистичним і ми готові до його запровадження за умови ухвалення рішення найближчим часом", - сказала Вакуленко на засіданні Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

Зазначається, що при дводенному форматі, у перший день учасники будуть здавати тест з історії України і предмету на вибір, а в другий - з української мови і математики. За її словами, передбачається, що спочатку всі учасники здаватимуть один блок, а уже після цього всі учасники здаватимуть другий блок.

Згідно з презентацією УЦОЯО, дводенний формат НМТ буде дорожчий через організаційні процеси, які подовжаться на два дні, а також через зростання витрат на охорону екзаменаційних центрів.

Вакуленко також звернула увагу на викликах, які можуть бути спричинені запровадженням дводенного формату НМТ: значна кількість учасників, які перебувають на територіях, наближених до активних бойових дій, не матимуть змоги двічі приїжджати на тестування; зменшення можливостей для проходження тестування вступниками, які перебувають за кордоном; через те, що дводенна модель може бути організована лише в двозмінному режимі (інакше тривалість вступної кампанії буде задовгою), організатори не матимуть змоги продовжити процес оцінювання після тривалих перерв, що означає, що деякі учасники будуть змушені проходити тестування більш, ніж два дні.

"Адже позитиви від цієї моделі можуть ці негативи і нівелювати, з огляду на те, що учасники зауважують про складне психологічне навантаження одноденної моделі", - додала директорка УЦОЯО.

В свою чергу, генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти на науки Олег Шаров заявив, що відомство буде готове реалізувати дводенний формат НМТ.

За його словами, для 80% учасників НМТ в тилових регіонах дводенна модель є кращою, але, на його думку, така модель буде призводити до масового перенесення тестування на додаткову сесію. Також він звернув увагу на складнощі дводенної моделі для дітей за кордоном і на прифронтових територіях.

"Тому, якщо Комітет не надасть ніяких рекомендацій, і не буде рішення народних депутатів у законі, то міністерство буде орієнтуватися на ту модель, яка реалізовувалася в 2024 і 2025 році (одноденна модель - ІФ-У)", - додав Шаров.

Освітній омбудсмен Надія Лещик заявила, що дводенне тестування, через безпекові проблеми і ускладнений доступ за кордоном, може спричинити ситуацію, що частина дітей втратить можливість здати НМТ і вступити в українські виші, тому вона виступає за одноденний формат.

Зі свого боку, голова Комітету Сергій Бабак зазначив, що питання формату проведення НМТ в один чи два дні досить складне, і над ним потрібно "двічі подумати", а також рекомендував Комітету на сьогодні не приймати рішення з цього питання, але попросити профільні відомства зробити матрицю ризиків по обидвом форматам.

Як повідомлялося, у червні Вакуленко заявляла, що відомство готове до розділення проходження НМТ на два дні, але це може зашкодити вступникам з тимчасово окупованих територій і за кордоном.