Інтерфакс-Україна
Події
09:45 18.09.2025

Учасники спецсесії ЄВІ отримали результати в персональних кабінетах - УЦОЯО

1 хв читати
Учасники спецсесії ЄВІ отримали результати в персональних кабінетах - УЦОЯО
Фото: https://www.freepik.com/

Вступники, які брали участь у спеціально організованій сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ), отримали результати в кабінетах учасників вступних випробувань, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Учасники, які успішно склали вступні випробування, у  вкладці "Результати" мають змогу сформувати екзаменаційну картку, яка є додатком до екзаменаційного листка (документа, який засвідчує участь у тестуванні), та використати результат для вступу до закладів вищої освіти на магістерські програми, а також в аспірантуру", - йдеться в повідомленні УЦОЯО.

Зазначається, що окрім екзаменаційної картки, учасники також можуть переглянути картки результатів кожного блоку ЄВІ, у яких зазначено, під яким номером певний учасник виконував кожне завдання, відповідний номер завдання в системі УЦОЯО, правильні відповіді та кількість набраних балів.

Теги: #уцояо #єві #вступники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:52 09.09.2025
Освітній комітет Ради буде просити Кабмін підвищити оклади працівникам УЦОЯО та регіональних центрів

Освітній комітет Ради буде просити Кабмін підвищити оклади працівникам УЦОЯО та регіональних центрів

17:49 07.08.2025
Понад 103 тис. вступників уже підтвердили свій вибір університету - Міносвіти

Понад 103 тис. вступників уже підтвердили свій вибір університету - Міносвіти

14:57 06.08.2025
Кількість вступників, яка виїжджає за кордон, приблизно дорівнює кількості тих, хто повертається

Кількість вступників, яка виїжджає за кордон, приблизно дорівнює кількості тих, хто повертається

12:57 06.08.2025
Чоловіки складають 80% вступників на аспірантуру і майже 52% вступників у магістратуру - Бабак

Чоловіки складають 80% вступників на аспірантуру і майже 52% вступників у магістратуру - Бабак

11:47 04.08.2025
Вступники отримають рекомендації на зарахування до вишів до 6 серпня

Вступники отримають рекомендації на зарахування до вишів до 6 серпня

17:56 29.07.2025
Міносвіти рекомендує вступникам не відкладати подання заяв до вишів на останній момент

Міносвіти рекомендує вступникам не відкладати подання заяв до вишів на останній момент

11:58 29.07.2025
Додаткова сесія ЄФВВ і ЄВІ до магістратури розпочнеться 29 липня

Додаткова сесія ЄФВВ і ЄВІ до магістратури розпочнеться 29 липня

11:43 29.07.2025
У вступній кампанії-2025 знову популярні право, менеджмент і філологія

У вступній кампанії-2025 знову популярні право, менеджмент і філологія

09:37 25.07.2025
Запрошення для учасників додаткової сесії ЄФВВ і ЄВІ до магістратури розміщено у персональних кабінетах - УЦОЯО

Запрошення для учасників додаткової сесії ЄФВВ і ЄВІ до магістратури розміщено у персональних кабінетах - УЦОЯО

16:17 24.07.2025
Вартість спецсесії ЄВІ становитеме 1176 грн

Вартість спецсесії ЄВІ становитеме 1176 грн

ВАЖЛИВЕ

ППО знешкодила вночі 48 з 75 ворожих дронів, зафіксовані влучання в 6 локаціях

Окупанти за добу втратили 930 осіб та 122 од. спецтехніки

Ракети для Patriot і Himars будуть у перших двох пакетах PURL – Зеленський

Команди Зеленського і Трампа працюють над тим, щоб їх зустріч відбулася наступного тижня

В РФ є великий суспільний резонанс через українські операції – Зеленський

ОСТАННЄ

Президент підписав закон про військового омбудсмана

Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією

Міністерства України та Польщі підпишуть угоду про співпрацю та про набуття навичок керування дронами - Косіняк-Камиш

Голова Міноборони Польщі прибув до Києва, обговорюватиме військову співпрацю

Українська AI-платформа дозволяє комерційним будівлям знизити енергоспоживання до 20%

Focus Estate Fund придбав торговий парк в Італії

Росіяни атакували підрозділ ДСНС в Ніжині, один рятувальник загинув, двоє поранені – обладміністрація

Правоохоронці оголосили в розшук ексдепутата Іванющенка, підозрюваного у заволодінні 18 га землі під Києвом

ППО знешкодила вночі 48 з 75 ворожих дронів, зафіксовані влучання в 6 локаціях

Дві пожежі виникли в Київській області внаслідок атаки російських дронів, без постраждалих – обладміністрація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА