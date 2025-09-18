Учасники спецсесії ЄВІ отримали результати в персональних кабінетах - УЦОЯО

Фото: https://www.freepik.com/

Вступники, які брали участь у спеціально організованій сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ), отримали результати в кабінетах учасників вступних випробувань, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Учасники, які успішно склали вступні випробування, у вкладці "Результати" мають змогу сформувати екзаменаційну картку, яка є додатком до екзаменаційного листка (документа, який засвідчує участь у тестуванні), та використати результат для вступу до закладів вищої освіти на магістерські програми, а також в аспірантуру", - йдеться в повідомленні УЦОЯО.

Зазначається, що окрім екзаменаційної картки, учасники також можуть переглянути картки результатів кожного блоку ЄВІ, у яких зазначено, під яким номером певний учасник виконував кожне завдання, відповідний номер завдання в системі УЦОЯО, правильні відповіді та кількість набраних балів.