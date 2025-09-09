Інтерфакс-Україна
Події
09:52 09.09.2025

Освітній комітет Ради буде просити Кабмін підвищити оклади працівникам УЦОЯО та регіональних центрів

1 хв читати

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій має намір просити Кабінет міністрів підвищити оклади працівникам Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, заявив голова комітету Сергій Бабак.

"На засіданні ми Комітетом одноголосно вирішили звернутися до Кабінету міністрів із проханням підвищити оклади працівникам Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, адже обсяги їхньої роботи щороку зростають", - написав Бабак в телеграм-каналі.

Також за його словами, Комітет вирішив підготувати пропозицію до державного бюджету 2026 рік щодо збільшення фінансування програми зовнішнього оцінювання на майже 38 млн грн, з яких понад 31 млн грн має піти на зарплати.

"Прийняли рішення: на наступному засіданні Комітету обговорити можливість винесення природничо-математичного блоку предметів в окремий тестовий блок. Також розглядатимемо модель проведення НМТ у два дні та формат проведення ЗНО для 9-класів", - розповів Бабак.

 

Теги: #уцояо #освіта #бабак_сергій

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:17 09.09.2025
НМТ-2025 через повітряну тривогу не змогли завершити всього 8 учасників - голова комітету Ради

НМТ-2025 через повітряну тривогу не змогли завершити всього 8 учасників - голова комітету Ради

14:54 05.09.2025
Освітяни заявляють про порушення їх прав низкою останніх ініціатив Міносвіти

Освітяни заявляють про порушення їх прав низкою останніх ініціатив Міносвіти

11:25 01.09.2025
У Київському фаховому коледжі зв’язку відбулося посвячення у студенти

У Київському фаховому коледжі зв’язку відбулося посвячення у студенти

16:02 27.08.2025
Кличко зустрівся із молодими фахівцями з Гарварду та МТІ

Кличко зустрівся із молодими фахівцями з Гарварду та МТІ

06:23 27.08.2025
Депутатка Київради Семенова залишиться керувати "Київським авіаційним інститутом" –наглядова рада

Депутатка Київради Семенова залишиться керувати "Київським авіаційним інститутом" –наглядова рада

23:15 26.08.2025
Кабмін погодив експериментальний проєкт по запровадженню в школах програм профільної середньої освіти за академспрямуванням

Кабмін погодив експериментальний проєкт по запровадженню в школах програм профільної середньої освіти за академспрямуванням

13:13 21.08.2025
Мережева освіта може стати ключем до розвитку шкіл під час війни - засновниця ліцею ім. Чурюмова

Мережева освіта може стати ключем до розвитку шкіл під час війни - засновниця ліцею ім. Чурюмова

12:35 21.08.2025
Саміт перших леді та джентельменів-2025 буде присвячено освіті - Зеленська

Саміт перших леді та джентельменів-2025 буде присвячено освіті - Зеленська

12:12 21.08.2025
Закон про професійну освіту відкриває доступ до понад 350 млн євро підтримки від ЄС - Свириденко

Закон про професійну освіту відкриває доступ до понад 350 млн євро підтримки від ЄС - Свириденко

17:26 19.08.2025
Освітній омбудсмен: тиск на батьків та учнів і примус до певної форми здобуття освіти неприпустимі

Освітній омбудсмен: тиск на батьків та учнів і примус до певної форми здобуття освіти неприпустимі

ВАЖЛИВЕ

Шестеро цивільних загинули на Донеччині минулої доби через ворожі обстріли

ПС ЗС України: Збито 60 з 84 ворожих БпЛА, є влучання у десяти локаціях

Окупанти за добу втратили 950 осіб та 74 од. спецтехніки

Одна жінка загинула, ще одна поранена через ворожу атаку РФ на Запорізьку область

Троє людей, серед них двоє рятувальників, поранені за добу на Сумщині через атаки дронів РФ

ОСТАННЄ

Судитимуть двох колишніх податківців та їх спільника: продавали хакерам інформацію про громадян України

Кабмін ліквідував робочу групу із гарантування безпекового середовища в Україні

Андріївський узвіз у вихідні зібрав близько 10 тисяч гостей але підтримка фронту виявилася мізерною

Шестеро цивільних загинули на Донеччині минулої доби через ворожі обстріли

МАГАТЕ фіксує порушення шести з семи ключових принципів ядерної безпеки на ЗАЕС

ПС ЗС України: Збито 60 з 84 ворожих БпЛА, є влучання у десяти локаціях

Путін розпочав новий етап війни проти України ударом по урядовій будівлі Києва

Минулої доби на Херсонщині п’ятеро людей дістали поранення через ворожі обстріли — Прокудін

Трамп запускає операцію імміграційного контролю проти злочинних іммігрантів у Чикаго

Окупанти за добу втратили 950 осіб та 74 од. спецтехніки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА