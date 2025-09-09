Освітній комітет Ради буде просити Кабмін підвищити оклади працівникам УЦОЯО та регіональних центрів

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій має намір просити Кабінет міністрів підвищити оклади працівникам Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, заявив голова комітету Сергій Бабак.

"На засіданні ми Комітетом одноголосно вирішили звернутися до Кабінету міністрів із проханням підвищити оклади працівникам Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, адже обсяги їхньої роботи щороку зростають", - написав Бабак в телеграм-каналі.

Також за його словами, Комітет вирішив підготувати пропозицію до державного бюджету 2026 рік щодо збільшення фінансування програми зовнішнього оцінювання на майже 38 млн грн, з яких понад 31 млн грн має піти на зарплати.

"Прийняли рішення: на наступному засіданні Комітету обговорити можливість винесення природничо-математичного блоку предметів в окремий тестовий блок. Також розглядатимемо модель проведення НМТ у два дні та формат проведення ЗНО для 9-класів", - розповів Бабак.