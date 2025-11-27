Інтерфакс-Україна
12:05 27.11.2025

Формат НМТ в 2026р. змінюватися не буде - Міносвіти

Формат НМТ в 2026р. змінюватися не буде - Міносвіти

Заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко заявляє, що у 2026 році формат проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) змінюватися не буде.

"Що стосується формату і дискусій щодо одно- і дводенного складання національного мультипредметного тесту. Ми в дискусії з народними депутатами, які мають найближчим часом ухвалити законопроєкт №13650, який визначить особливості проведення державної підсумкової атестації та вступної кампанії в 2026 році. Ми дискутували з омбудсменами, з батьками, і визначили, що формат проведення НМТ в 2026 році змінювати ми не будемо", - сказав Трофименко в ефірі національного телемарафону в четвер.

За його словами, одноденний формат довів свою ефективність за роки проведення з початку запровадження після початку повномасштабного вторгнення, а також забезпечив рівні умови для вступу для всіх здобувачів освіти.

Як повідомлялося, у вересні директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко заявляла, що УЦОЯО вважає реалістичним проведення НМТ у дводенному форматі і готовий до його запровадження, в той же час освітній омбудсмен Надія Лещик виступала за одноденну модель.

20 листопада голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що у 2026 році проведення НМТ відбуватиметься за попередньою моделлю в один день із можливістю додаткових сесій.

Теги: #нмт #формат

