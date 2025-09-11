Україна працює над форматом нової зустрічі зі США на основі "Коаліції охочих" - Зеленський

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Україна постійно перебуває в контакті з американською стороною, зокрема працює над форматом нової зустрічі зі США на основі "Коаліції охочих", повідомив президент Володимир Зеленський.

Як зазначив він на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Александером Стуббом у Києві, в Україні "постійно відбуваються контакти із американською стороною на різних рівнях", а також нагадав, що мав низку телефонних дзвінків з президентом США Дональдом Трампом.

"Також ми працюємо над форматом якоїсь зустрічі на основі "Коаліції охочих", - сказав Зеленський.