17:27 30.11.2025

Президент у відборі керівника ОП поки визначається з форматом подальшої роботи Офісу – радник

Президент України Володимир Зеленський, який у п’ятницю, 28 листопада, після звільнення керівника свого Офісу Андрія Єрмака анонсував на 29 листопада консультації з тими, хто може очолити цю інституцію, поки визначається з форматом подальшої роботи Офісу, повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

"Президент поки визначається з форматом подальшої роботи Офісу, за певний час хоче оцінити ідеї, які були представлені", – відповів Литвин журналістам у неділю на запитання, чи обраний вже кандидат на керівника Офісу президента.

Радник лише уточнив, що президент не призначатиме керівником ОП експосла України в США, ексміністерку фінансів Оксану Маркарову, яку він призначив своєю радницею з питань відбудови України та інвестицій.

Як офіційно повідомлялося, Зеленський у суботу, 29 листопада, проводив окремі наради один на один із керівником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим, першим віцепремʼєром - міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, міністром оборони Денисом Шмигалем, заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою.

"Кожна із цих нарад – про різні аспекти нашої внутрішньої стійкості і, звісно, про ту нашу силу, яка може допомогти правильним перемовинам. Говорив зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком, представниками фракції більшості та з прем’єр-міністром України Юлією Свириденко. Я розраховую, що парламент України буде працездатним", – сказав голова держави у зверненні у суботу ввечері.

Всі ці прізвища, окрім спікера Стефанчука, експерти називають в переліку можливих кандидатів на призначення керівником ОП після відставки Єрмака.

