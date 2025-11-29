Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, зокрема план оборони нашої держави

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський вважає необхідним внести зміни до плану оборони держави і обговорив це із міністром оборони Денисом Шмигалем.

"Кілька ключових елементів. Уже час змінювати базові документи щодо оборони України, зокрема план оборони нашої держави. Хід бойових дій продемонстрував, що саме має стати оновленими пріоритетами", - зазначив Зеленський у телеграм-каналі, повідомивши про доповідь міністра оборони у суботу.

За словами президента, міністр підготує детальні пропозиції для змін і представить Кабінету міністрів України на затвердження.

Також міністр оборони доповів щодо відряджень у Миколаївську та Херсонську області, заходів захисту.

"Окремо обговорили захист критичної інфраструктури, спрямування відповідних ресурсів. Важливо, що уряд і Міністерство оборони України повністю забезпечують необхідне фінансування на закупівлю зокрема дронів для бойових бригад, і вчора профінансували черговий щомісячний транш субвенції для бойових бригад у сумі 4,3 млрд грн. Також для фінансування Лінії дронів були додатково спрямовані 8 млрд грн", - зазначив президент.