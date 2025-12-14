Інтерфакс-Україна
13:03 14.12.2025

Зеленський повідомив, що питання щодо керівника ОП залишається відкритим

Президент України Володимир Зеленський провів консультації з претендентами на посаду керівника Офісу президента, є багато технічних питань з приводу призначення нового очільника, повідомив він.

"Наступне, ще раз підкреслюю, я провів кілька консультацій з усіма, кого ви знаєте. Всі вони готові підставити плече, ніхто не відмовлявся. Всі готові очолити мій Офіс. Я вже говорив і не буду повторювати. Є багато технічних питань з цього приводу, тому я ще сам не вирішив, хто очолить Офіс президента", - сказав Зеленський журналістам у неділю.

Як повідомлялося, Зеленський 28 листопада підписав указ №868/2025 про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента, яку той обіймав з 11 лютого 2020 року. Перед тим НАБУ та САП на підставі ухвали слідчого судді ВАКС провели обшуки у Єрмака, але про підозру жодній особі не повідомляли.

Пізніше президент повідомляв, що він розглядає на посаду глави Офісу президента міністра оборони Дениса Шмигаля або першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайло Федорова, однак є питання заміни їх на поточних посадах. Зеленський також додав, що перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця дуже допомагає в переговорному треку, однак президент не впевнений, що той готовий витрачати час щодо внутрішніх питань. Говорячи про кандидатуру начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, Зеленський зазначив, що розвідка – це важливий напрямок.

Теги: #зеленський #офіс_президента

