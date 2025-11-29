Зеленський обговорив із Федоровим стан й завдання щодо цифровізації сфер життя

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський обговорив із першим віцепремʼєр-міністром Михайлом Федоровим стан й завдання щодо цифрової трансформації країни.

"Для України важливо рухатись далі у цифровій трансформації нашої держави. Цифровізація державних послуг, цифровізація у сфері оборони, цифрове визначення досягнень бойових підрозділів на основі реальних заслуг на полі бою – усе це вже довело свою ефективність. Будемо продовжувати таку трансформацію, і Михайло доповів про розширення цифрових сервісів для ветеранів, соціальних послуг та послуг для бізнесу", - зазначив Зеленський у телеграм-каналі у суботу.

За його словами, триває робота й над цифровими антикорупційними проєктами, а саме: е-Акциз, е-Суд, цифровізація грального бізнесу. Все це, як зазначив Зеленський. принесе більше коштів для державного бюджету, спростить і зробить більш прозорими відносини громадян та бізнесу з державою і забезпечить більший внутрішній ресурс для розвитку нашого суспільства.

Окремо Зеленський і Федоров обговорили ситуацію з гарантуванням надійного зв’язку в Україні, президент відзначив "вагомі досягнення нашої держави в підтримці оборонних виробничих проєктів". "Зокрема на платформі Brave1 зареєстровано вже 4800+ розробок дронів, РЕБ, НРК, ракет та інших інновацій; готуємо додаткові рішення, які підтримають галузь оборонного виробництва", - написав голова держави.

Зі свого боку Федоров додав у телеграм-каналі, що є виклики у сфері телекому, повʼязані із забезпеченням звʼязку під час знеструмлень. Разом з операторами вже досягли значних результатів: понад 2,1 млн домівок підключені до хPON; 93% збільшили покриття 4G двома операторами; 50+ тис. терміналів Starlink працюють в Україні; 100% живлення базових станцій акумуляторами, 25% — генераторами.

Продовжується робота над енергетичною стійкістю телеком-інфраструктури. У планах — забезпечити 97% населення сталим 4G-зв’язком та 60% фіксованих мереж на xPON. Працюємо над запуском пілоту 5G. Важливо, щоб усі українці на прифронтових територіях мали доступ до інтернету, зазначив Федоров.

Також Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє місцевій владі та комунальним підприємствам офіційно підтримувати мобільний зв’язок під час знеструмлень. Постанова № 555 уже дає результати — мобільні оператори побудують 100 базових станцій за пришвидшеною процедурою.

Є окремі виклики в забезпеченні фронту технологіями. Завдяки Brave1 робимо все для того, щоб український ринок defense tech розвивався та масштабувався. Вже видали 700+ грантів на суму ₴2,6 млрд. На платформі зареєстровано 4 800+ розробок дронів, РЕБ, НРК, ракет та інших інновацій, додав перший віцепремʼєр.

Цього року, за його словами суттєво оновлено грантову програму — видача грантів стала швидшою, бюрократії для компаній менше. "Разом з партнерами запускаємо спільні програми фінансування оборонних стартапів та відкриваємо нові можливості для українських компаній на глобальному ринку", - зазначив Федоров.