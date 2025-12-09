Інтерфакс-Україна
Події
21:19 09.12.2025

Україна та США розглядають формат двосторонніх гарантій безпеки, аналогічних Статті 5 договору НАТО – Зеленський

1 хв читати
Україна та США розглядають формат двосторонніх гарантій безпеки, аналогічних Статті 5 договору НАТО – Зеленський

США наразі не готові бачити Україну в НАТО, але продовжуються переговори про надання стабільних гарантій безпеки, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Для України дуже важливі гарантії безпеки Ми знаємо, що Сполучені Штати Америки поки що, на жаль, не готові бачити Україну в НАТО Це не якісь там ігри, мені здається, що це відкрита інформація Але це питання, безумовно, майбутнього На сьогодні ми розглядаємо дієві гарантії безпеки з європейської сторони. Це Коаліція охочих. Ми, в принципі, знаємо деталі цих гарантій безпеки", - розповів Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів в WhatsApp у вівторок.

Він зазначив, що двосторонні гарантії безпеки України і США формулюються у 20-пунктному мирному плані.

"Вони формулюються у 20-пунктному плані. Це те саме, що Стаття 5, те, що є в НАТО Ми хочемо розбиратись детально щодо цього питання. Найближчі дні, тижні, я думаю, ми будемо розуміти деталі цих гарантій безпеки. І, безумовно, вони йдуть разом з іншими питаннями закінчення війни. Не можна просто закінчити, не розуміючи, які будуть гарантії безпеки", - підкреслив президент.

Теги: #формат #гарантії_безпеки #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:37 09.12.2025
Україна працюватиме над наближенням зустрічі на рівні лідерів з США - Зеленський

Україна працюватиме над наближенням зустрічі на рівні лідерів з США - Зеленський

21:26 09.12.2025
Свириденко провела розмову з міністром фінансів США Бессентом

Свириденко провела розмову з міністром фінансів США Бессентом

21:14 09.12.2025
Зеленський сподівається, що проєкт мирного плану буде переданий США у середу

Зеленський сподівається, що проєкт мирного плану буде переданий США у середу

20:36 09.12.2025
Трамп дав Зеленському кілька днів на відповідь щодо мирного плану, президент США хоче укласти угоду "до Різдва"

Трамп дав Зеленському кілька днів на відповідь щодо мирного плану, президент США хоче укласти угоду "до Різдва"

20:27 09.12.2025
Україна та США обговорюють три документи, які допоможуть досягнути миру – Стубб

Україна та США обговорюють три документи, які допоможуть досягнути миру – Стубб

17:27 30.11.2025
Президент у відборі керівника ОП поки визначається з форматом подальшої роботи Офісу – радник

Президент у відборі керівника ОП поки визначається з форматом подальшої роботи Офісу – радник

12:05 27.11.2025
Формат НМТ в 2026р. змінюватися не буде - Міносвіти

Формат НМТ в 2026р. змінюватися не буде - Міносвіти

19:56 25.11.2025
Макрон: Буде створена робоча група під керівництвом Франції та Британії, за підтримки Туреччини й США щодо підготовки гарантій безпеки для України

Макрон: Буде створена робоча група під керівництвом Франції та Британії, за підтримки Туреччини й США щодо підготовки гарантій безпеки для України

15:22 24.10.2025
Коаліція охочих обговорить гарантії безпеки для України – Зеленський

Коаліція охочих обговорить гарантії безпеки для України – Зеленський

16:59 22.10.2025
Коаліція охочих має фіналізувати гарантії безпеки для України якнайшвидше – Зеленський

Коаліція охочих має фіналізувати гарантії безпеки для України якнайшвидше – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Восени в Покровську вже не було українських військ, а нині вони контролюють майже половину міста – Сирський

Україна працюватиме над наближенням зустрічі на рівні лідерів з США - Зеленський

Якщо Україна не отримає репараційний кредит, буде розроблений інший формат – Зеленський

Зеленський: У нас зараз немає сил і достатньої підтримки, щоб повернути наш український Крим, а США не бачать нас в НАТО

Україна буде готова до виборів за 60-90 днів за умови безпеки з боку США та Європи

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 164 ворожі атаки - Генштаб

Порошенко ініціює передачу військовим коштів з корупційних схем в енергетиці

ЗС України остаточно завершили перехід на корпусну систему – Сирський

Шестеро дітей отримали поранення через необережне поводження дорослого зі зброєю в Сумах

Восени в Покровську вже не було українських військ, а нині вони контролюють майже половину міста – Сирський

Якщо Україна не отримає репараційний кредит, буде розроблений інший формат – Зеленський

Зеленський: Таке відчуття, що легше ліквідувати ОП, ніж призначити його керівника

Зеленський: У нас зараз немає сил і достатньої підтримки, щоб повернути наш український Крим, а США не бачать нас в НАТО

Україна буде готова до виборів за 60-90 днів за умови безпеки з боку США та Європи

Зеленський: Коли наш ворог вважає, що було застосування "Нептунів" - нехай так і продовжує вважати

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА