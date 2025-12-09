Україна та США розглядають формат двосторонніх гарантій безпеки, аналогічних Статті 5 договору НАТО – Зеленський

США наразі не готові бачити Україну в НАТО, але продовжуються переговори про надання стабільних гарантій безпеки, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Для України дуже важливі гарантії безпеки Ми знаємо, що Сполучені Штати Америки поки що, на жаль, не готові бачити Україну в НАТО Це не якісь там ігри, мені здається, що це відкрита інформація Але це питання, безумовно, майбутнього На сьогодні ми розглядаємо дієві гарантії безпеки з європейської сторони. Це Коаліція охочих. Ми, в принципі, знаємо деталі цих гарантій безпеки", - розповів Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів в WhatsApp у вівторок.

Він зазначив, що двосторонні гарантії безпеки України і США формулюються у 20-пунктному мирному плані.

"Вони формулюються у 20-пунктному плані. Це те саме, що Стаття 5, те, що є в НАТО Ми хочемо розбиратись детально щодо цього питання. Найближчі дні, тижні, я думаю, ми будемо розуміти деталі цих гарантій безпеки. І, безумовно, вони йдуть разом з іншими питаннями закінчення війни. Не можна просто закінчити, не розуміючи, які будуть гарантії безпеки", - підкреслив президент.