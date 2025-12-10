Засідання Коаліції охочих у форматі відеоконференції відбудеться 11 грудня - ЗМІ

Засідання Коаліції охочих у форматі відеоконференції відбудеться у четвер, 11 грудня, повідомила Sky News.

"За словами президента Франції, коаліція охочих зустрінеться завтра у форматі відеодзвінка. Це сталося після того, як у понеділок на Даунінг-стріт Володимир Зеленський зустрівся з лідерами країн E3 (Німеччини, Франції та Великої Британії) для переговорів щодо переглянутого мирного плану для України", – йдеться у повідомленні Sky News на сайті у середу з посиланням на президента Франції Емманюеля Макрона.

Деталей про склад учасників зустрічі не наводиться.

Британський прем’єр Кір Стармер сказав, що мирні переговори перебувають на "критичному етапі", але наголосив, що "питання України – це справа України", президент Франції Макрон заявив, що Київ і його союзники мають "багато козирів у руках".

Як повідомлялося, 8 грудня в Лондоні також відбулась онлайн-розмова з ширшим колом лідерів з "коаліції охочих", зокрема Польщею. Зеленський у вівторок повідомив про завершення роботи на рівні радників з національної безпеки над пропозиціями України та Європи до "мирного плану".

У цей же день Зеленський повідомляв плани проведення великого зібрання коаліції охочих. "І також буде на цьому тижні у нас коаліція охочих. Не буде поки що спойлерів, в який день, але буде велике зібрання", - сказав Зеленський.

Крім того, він повідомив, що необхідно ще узгодити з американською стороною інфраструктуру гарантій безпеки України – "де там місце коаліції охочих". "Не хочу, щоб було ніяких суперечних речей", - наголосив Зеленський.