Інтерфакс-Україна
Події
16:01 10.12.2025

Засідання Коаліції охочих у форматі відеоконференції відбудеться 11 грудня - ЗМІ

2 хв читати

Засідання Коаліції охочих у форматі відеоконференції відбудеться у четвер, 11 грудня, повідомила Sky News.

"За словами президента Франції, коаліція охочих зустрінеться завтра у форматі відеодзвінка. Це сталося після того, як у понеділок на Даунінг-стріт Володимир Зеленський зустрівся з лідерами країн E3 (Німеччини, Франції та Великої Британії) для переговорів щодо переглянутого мирного плану для України", – йдеться у повідомленні Sky News на сайті у середу з посиланням на президента Франції Емманюеля Макрона.

Деталей про склад учасників зустрічі не наводиться.

Британський прем’єр Кір Стармер сказав, що мирні переговори перебувають на "критичному етапі", але наголосив, що "питання України – це справа України", президент Франції Макрон заявив, що Київ і його союзники мають "багато козирів у руках".

Як повідомлялося, 8 грудня в Лондоні також відбулась онлайн-розмова з ширшим колом лідерів з "коаліції охочих", зокрема Польщею. Зеленський у вівторок повідомив про завершення роботи на рівні радників з національної безпеки над пропозиціями України та Європи до "мирного плану".

У цей же день Зеленський повідомляв плани проведення великого зібрання коаліції охочих. "І також буде на цьому тижні у нас коаліція охочих. Не буде поки що спойлерів, в який день, але буде велике зібрання", - сказав Зеленський.

Крім того, він повідомив, що необхідно ще узгодити з американською стороною інфраструктуру гарантій безпеки України – "де там місце коаліції охочих". "Не хочу, щоб було ніяких суперечних речей", - наголосив Зеленський.

Теги: #коаліція_охочих

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:46 08.12.2025
Зеленський анонсував цього тижня зустріч Коаліції охочих

Зеленський анонсував цього тижня зустріч Коаліції охочих

20:54 25.11.2025
Коаліція охочих погодилася продовжувати підтримку України – Стубб

Коаліція охочих погодилася продовжувати підтримку України – Стубб

19:09 25.11.2025
Прем’єр-міністр Іспанії: Ми перебуваємо на вирішальному етапі досягнення справедливого і тривалого миру

Прем’єр-міністр Іспанії: Ми перебуваємо на вирішальному етапі досягнення справедливого і тривалого миру

16:14 25.11.2025
Стармер перед засіданням Коаліції охочих переговорив із Зеленським

Стармер перед засіданням Коаліції охочих переговорив із Зеленським

13:07 25.11.2025
Зеленський і Стармер скоординували позиції перед зустріччю Коаліції охочих

Зеленський і Стармер скоординували позиції перед зустріччю Коаліції охочих

16:41 24.11.2025
Генсек НАТО візьме участь в засіданні Коаліції охочих

Генсек НАТО візьме участь в засіданні Коаліції охочих

13:40 24.11.2025
Коаліція охочих збереться у вівторок для обговорення ситуації навколо майбутнього мирного плану для України – Єврокомісія

Коаліція охочих збереться у вівторок для обговорення ситуації навколо майбутнього мирного плану для України – Єврокомісія

15:58 23.11.2025
Зеленський анонсував розмову Коаліції охочих на початку тижня

Зеленський анонсував розмову Коаліції охочих на початку тижня

15:35 31.10.2025
В Іспанії відбудеться регулярна зустріч "Коаліції охочих" на рівні політдиректорів, нічого "секретного" немає - МЗС

В Іспанії відбудеться регулярна зустріч "Коаліції охочих" на рівні політдиректорів, нічого "секретного" немає - МЗС

22:03 24.10.2025
Мелоні на засіданні Коаліції охочих наголосила на важливості єдності Європи та США

Мелоні на засіданні Коаліції охочих наголосила на важливості єдності Європи та США

ВАЖЛИВЕ

Україна отримала від Угорщини відповідь на законодавчі пропозиції у сфері освіти нацменшин, триває опрацювання - МЗС і Міносвіти

Зеленський переговорить сьогодні з американцями щодо документа, який деталізуватиме післявоєнну відбудову України

Мовний омбудсмен про заборону російськомовної версії сайтів: Це симптом глибокого болю, але наразі немає правового інструменту це заперечити

Зеленський доручив СЗР більш предметно відстежувати співпрацю між Москвою та Пекіном

Детективи НАБУ провели обшуки в центральному апараті Держподатслужби та двох її облГУ

ОСТАННЄ

"Сільпо" і "Ранок" видали книгу за рахунок зібраних на переробку російськомовних видань

Зеленський скоординував дипломатичний трек з президентом Фінляндії

На Волині ДБР розслідує обставини смертельної ДТП за участю військовослужбовців Нацгвардії

У Прилуках патрульне авто збило двох пішоходів, загинула дитина

Україна отримала від Угорщини відповідь на законодавчі пропозиції у сфері освіти нацменшин, триває опрацювання - МЗС і Міносвіти

Зеленський переговорить сьогодні з американцями щодо документа, який деталізуватиме післявоєнну відбудову України

Офіс генпрокурора перестав публікувати дані щодо кількості зареєстрованих випадків СЗЧ

Мовний омбудсмен про заборону російськомовної версії сайтів: Це симптом глибокого болю, але наразі немає правового інструменту це заперечити

Український посол критикує похвалу Нетаньягу Путіну - ЗМІ

За фактом смерті сина космонавта Каденюка відкрита справа за статтею про умисне вбивство з відміткою "самогубство"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА