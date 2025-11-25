Стармер перед засіданням Коаліції охочих переговорив із Зеленським

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер напередодні засідання Коаліції охочих провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє у вівторок урядовий веб-сайт, прем'єр-міністр поспілкувався із Зеленським "сьогодні вранці, перед зустріччю Коаліції охочих, яка відбудеться сьогодні вдень".

"Прем'єр-міністр розпочав з висловлення співчуття президенту Зеленському з приводу жахливих російських атак, що сталися протягом ночі, віддавши шану українському народу, який проявив таку мужність і стійкість перед обличчям щоденних труднощів і кровопролиття, спричинених постійними наступами Путіна", - йдеться в повідомленні.

Лідери також обговорили переговори в Женеві та дипломатичні дискусії, що відбулися після них, погодившись із важливістю "забезпечення справедливого та міцного миру для України". "Прем'єр-міністр сказав, що Україна може розраховувати на підтримку Великої Британії під час продовження переговорів", - зазначили в уряді Великої Британії.

У світлі сьогоднішнього засідання Коаліції охочих лідери обговорили "міжнародну єдність, виявлену на підтримку України, та підкреслили важливість продовження роботи партнерів по коаліції з підготовки до розгортання багатонаціональних сил після припинення бойових дій".