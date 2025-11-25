Зеленський і Стармер скоординували позиції перед зустріччю Коаліції охочих

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Сьогодні відбудеться зустріч Коаліції охочих. Ми скоординували позиції та пріоритетні питання для обговорення, а також деякі наші наступні кроки та контакти", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Також він подякував Стармеру за співчуття, які він висловив українському народу після чергової російської атаки.

"Після зустрічей у Женеві ми бачимо багато перспектив, які можуть зробити шлях до миру реальним. Є вагомі результати, і ще багато роботи попереду", - додав президент.