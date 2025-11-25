Інтерфакс-Україна
Політика
13:07 25.11.2025

Зеленський і Стармер скоординували позиції перед зустріччю Коаліції охочих

1 хв читати
Зеленський і Стармер скоординували позиції перед зустріччю Коаліції охочих

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Сьогодні відбудеться зустріч Коаліції охочих. Ми скоординували позиції та пріоритетні питання для обговорення, а також деякі наші наступні кроки та контакти", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Також він подякував Стармеру за співчуття, які він висловив українському народу після чергової російської атаки.

"Після зустрічей у Женеві ми бачимо багато перспектив, які можуть зробити шлях до миру реальним. Є вагомі результати, і ще багато роботи попереду", - додав президент.

 

Теги: #коаліція_охочих #стармер #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:54 25.11.2025
Зеленський: росіяни застосували 22 ракети різних типів та понад 460 дронів, відомо, що чотири дрони залетіли до Молдови та Румунії

Зеленський: росіяни застосували 22 ракети різних типів та понад 460 дронів, відомо, що чотири дрони залетіли до Молдови та Румунії

04:25 25.11.2025
Зеленський підписав указ про посилення захисту прав дітей в умовах агресії РФ

Зеленський підписав указ про посилення захисту прав дітей в умовах агресії РФ

22:58 24.11.2025
Зеленський: майже 70 делегацій парламентів і міжнародних організацій взяли участь у саміті Кримської платформи

Зеленський: майже 70 делегацій парламентів і міжнародних організацій взяли участь у саміті Кримської платформи

22:38 24.11.2025
Зеленський закликав уважно ставитися до повітряних тривог найближчими тижнями

Зеленський закликав уважно ставитися до повітряних тривог найближчими тижнями

22:29 24.11.2025
Україна ніколи не буде перепоною для миру - Зеленський

Україна ніколи не буде перепоною для миру - Зеленський

22:16 24.11.2025
Після Женеви пунктів угоди США-РФ уже не 28, а менше - Зеленський

Після Женеви пунктів угоди США-РФ уже не 28, а менше - Зеленський

20:05 24.11.2025
Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Іспанії перебіг переговорів у Женеві

Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Іспанії перебіг переговорів у Женеві

19:58 24.11.2025
Навроцький запросив Зеленського до Варшави

Навроцький запросив Зеленського до Варшави

18:40 24.11.2025
Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів юстиції і енергетики – Зеленський

Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів юстиції і енергетики – Зеленський

18:39 24.11.2025
Уряд готує рішення, щоб здешевити природний газ для потреб когенераційних установок - Зеленський

Уряд готує рішення, щоб здешевити природний газ для потреб когенераційних установок - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Ми очікуємо на організацію візиту Президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді

Треба припинити політичні ігрища, парламент воюючої країни має працювати об'єднано – Зеленський

В ЄК назвали чотири принципи як основу для запропонованих варіантів фінансування України на 2026-2027рр

Мирна угода в Україні малоймовірна до весни — Стубб закликає підтримувати Київ попри корупційний скандал

Звільнення Галущенка та Гринчук недостатньо, потрібна відставка всього уряду, вважають депутати "Голосу" і "ЄС"

ОСТАННЄ

Расмуссен закликав Європу не чекати на США та розмістити до 20 тис. військ за лінією фронту України й створити повітряний щит

Стубб: Наступні дні будуть вирішальними для наших зусиль щодо досягнення справедливого та тривалого миру в Україні

Умєров: Ми очікуємо на організацію візиту Президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді

Макрон вважає, що деякі пункти запропонованого США плану щодо України потребують уточнень

США в рівній мірі взаємодіють з обома сторонами, щоб припинити війну в Україні - Білий дім

Мирний план для України рухається у правильному напрямку - прем’єр Фінляндії

Порошенко провів термінові консультації з президентом ЄНП Вебером щодо планів завершення війни

Російський план неприйнятний у будь-якій формі – заява "Євросолідарності"

Закордонні бізнесмени, політики та експерти частіше критикують 28-пунктний план, але згадують слабкість Європи

Ексміністр Кулеба: В угоді США й РФ немає нових ідей, Україна має обрати між переговорами та продовженням боротьби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА