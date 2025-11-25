Прем’єр-міністр Іспанії: Ми перебуваємо на вирішальному етапі досягнення справедливого і тривалого миру

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав Коаліцію охочих продовжувати працювати для підтримки України.

"Я взяв участь у засіданні Коаліції охочих, щоб посилити нашу підтримку України. Ми перебуваємо на вирішальному етапі досягнення справедливого і тривалого миру. Єдність і відданість справі важливі як ніколи. Давайте продовжувати працювати разом", - написав Санчес в соцмережі Х.