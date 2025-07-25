Запрошення для учасників додаткової сесії ЄФВВ і ЄВІ до магістратури розміщено у персональних кабінетах - УЦОЯО

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У кабінетах учасників єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) та єдиного вступного іспиту (ЄВІ) розміщено запрошення для вступників до магістратури, які будуть проходити тестування в межах додаткової сесії, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"У запрошеннях зазначено дату, час і місце проведення єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) та/або єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Радимо учасникам випробувань заздалегідь спланувати свій графік на визначений у запрошенні день тестування, а також прокласти маршрут доїзду, адже в разі запізнення їх не буде допущено до пункту тестування", - йдеться в повідомленні Центру.

У відомстві нагадали, що з міркувань безпеки не публікують інформації про те, де на території України відбудуться тестування, ні на сайтах Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, ні на наших офіційних сторінках у соцмережах, і з цієї ж причини не оприлюднено графіка тестувань.

"Наполегливо рекомендуємо не розголошувати, де й коли проходитиме тестування, і вступникам, адже від цього може залежати безпека всіх учасників вступних випробувань", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, понад 93 тис. осіб зареєструвалося на вступні іспити до магістратури. Крім того, бажання пройти тестування, необхідні для здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтва, виявили понад 14 тис. вступників.