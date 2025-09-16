Інтерфакс-Україна
Події
11:46 16.09.2025

Міносвіти вперше запроваджено формульний розподіл місць в аспірантуру

Фото: https://t.me/Ukrenergo

Міністерство освіти і науки України розподілило 4 тис 917 бюджетних місць на здобуття третього рівня вищої освіти (доктор філософії) між закладами вищої освіти у сфері управління міністерства та приватними вишами.

"15 вересня відбулося засідання конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України з розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових і науково-педагогічних працівників. За результатами засідання розподілено 4917 бюджетних місць на здобуття третього рівня вищої освіти (доктор філософії) між закладами вищої освіти у сфері управління МОН та приватними ЗВО, 83 місця залишилось у резерві", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що з 2025 року розміщення державного замовлення на підготовку аспірантів Міносвіти вперше здійснює на основі критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів третього рівня вищої освіти в закладах вищої освіти.

Особливостями критеріального підходу є врахування низки показників успішності діяльності вищої освіти у сфері науки та підготовки і атестації фахівців, зокрема, кількості успішних захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії, кількості випускників другого (магістерського) рівня вищої освіти за усіма джерелами фінансування, кількості докторів наук та докторів філософії (кандидатів наук), кількості акредитованих освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії за відповідною галуззю знань (спеціальністю) з рішенням "акредитована з визначенням зразкова".

Також враховується питома вага штатних науково-педагогічних та наукових працівників закладу вищої освіти, які мають не менше п'яти наукових публікацій у періодичних виданнях за десять попередніх календарних років, які на час публікації було включено до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection та мають квартиль Q1 - Q3.

Враховується обсяг надходжень до загального та спеціального фондів за результатами виконання наукових та науково-технічних робіт, наукових послуг, за проєктами міжнародного співробітництва тощо, результати чинної у 2025 році державної атестації за науковим напрямом закладу вищої освіти, позиція університетів у найбільш престижних міжнародних рейтингах (QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities), участь у міжнародних проєктах за напрямами КА2 та КА3 програми міжнародної технічної допомоги ЄС "Еразмус +", "Горизонт 2020", "Горизонт Європа", "НАТО", "Євратом",

Крім того, враховується окремий критерій академічної доброчесності, що підтверджує обсяги державного замовлення у тих закладах вищої освіти, у яких щодо захищених у них дисертацій, відсутні підтверджені рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) про виявлення плагіату.

В Міносвіти розповіли, що у 2025 році відбулось певне скорочення державного замовлення на місця в аспірантуру, яке складає приблизно 17% місць.

"Найбільш суттєво це торкнулось галузі "Бізнес, адміністрування та право". У той же час, у галузях "Природничі науки, математика та статистика", "Інформаційні технології", "Інженерія, виробництво та будівництво" минулорічні обсяги державного замовлення були збережені, що є безумовним пріоритетом для України під час війни та повоєнного відновлення", - додали у відомстві.

Теги: #аспірантура #міносвіти

