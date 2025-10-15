Викрито посадовців трьох університетів, які продавали місця в аспірантуру

Фото: https://t.me/pgo_gov_ua

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно з поліцією викрили корупційну схему у сфері післядипломної освіти: підозри отримали посадовці вишів, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Під підозрою — проректор Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку, доцент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та керівник структурного підрозділу Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти"", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в середу.

За даними слідства, вони організували продаж місць в аспірантурі за $4,5 тис. з особи.

За інформацією прокуратури, кандидатів шукали доцент Чернівецького національного університету та посадовець Інституту модернізації змісту освіти, а проректор оформлювала їх на навчання.

"За це вона отримувала по $4 тис. з кожного вступника, спільники — по $250. Відомо про п’ятьох чоловіків, які скористалися послугами", - зазначають в прокуратурі.

Крім того, згідно з повідомленням, після зарахування була нав’язана "умову" — передати доступ до банківських карток, на які надходила стипендія. "Як результат — понад 285 тисяч гривень з рахунків стипендіатів теж опинилися в кишені організатора та спільників", - уточнюють у відомстві.

Загальна сума одержаних ними неправомірних коштів перевищує 1 млн грн.

Усім трьом повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП в Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області.