Інтерфакс-Україна
Події
11:21 15.10.2025

Викрито посадовців трьох університетів, які продавали місця в аспірантуру

2 хв читати
Викрито посадовців трьох університетів, які продавали місця в аспірантуру
Фото: https://t.me/pgo_gov_ua

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно з поліцією викрили корупційну схему у сфері післядипломної освіти: підозри отримали посадовці вишів, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Під підозрою — проректор Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку, доцент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та керівник структурного підрозділу Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти"", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в середу.

За даними слідства, вони організували продаж місць в аспірантурі за $4,5 тис. з особи.

За інформацією прокуратури, кандидатів шукали доцент Чернівецького національного університету та посадовець Інституту модернізації змісту освіти, а проректор оформлювала їх на навчання.

"За це вона отримувала по $4 тис. з кожного вступника, спільники — по $250. Відомо про п’ятьох чоловіків, які скористалися послугами", - зазначають в прокуратурі.

Крім того, згідно з повідомленням, після зарахування була нав’язана "умову" — передати доступ до банківських карток, на які надходила стипендія. "Як результат — понад 285 тисяч гривень з рахунків стипендіатів теж опинилися в кишені організатора та спільників", - уточнюють у відомстві.

Загальна сума одержаних ними неправомірних коштів перевищує 1 млн грн.

Усім трьом повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП в Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області.

Теги: #аспірантура #чернівецька_область #викриття #корупція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:24 14.10.2025
Експосадовцю Військової академії Одеси повідомлено про підозру в 1,1 млн грн незаконних виплат

Експосадовцю Військової академії Одеси повідомлено про підозру в 1,1 млн грн незаконних виплат

11:35 14.10.2025
Чернівецькі прикордонники затримали ділка, що намагався переправити ухилянта у Румунію за EUR8,5 тис

Чернівецькі прикордонники затримали ділка, що намагався переправити ухилянта у Румунію за EUR8,5 тис

10:31 14.10.2025
Українка в Польщі за допомогою ШІ організувала оформлення кредитів на українців на 4 млн грн

Українка в Польщі за допомогою ШІ організувала оформлення кредитів на українців на 4 млн грн

16:55 13.10.2025
Правоохоронець на Київщині за $10 тис. сприяв незаконному вирощуванню наркотичних засобів - ДБР

Правоохоронець на Київщині за $10 тис. сприяв незаконному вирощуванню наркотичних засобів - ДБР

14:15 13.10.2025
Заступник командира в/ч на Львівщині відправляв солдатів класти бруківку і встановлювати пам'ятники на могилах – ДБР

Заступник командира в/ч на Львівщині відправляв солдатів класти бруківку і встановлювати пам'ятники на могилах – ДБР

19:35 08.10.2025
Правоохоронці повідомили колишньому судді одного з районних судів Дніпропетровщини про підозру в отриманні хабаря

Правоохоронці повідомили колишньому судді одного з районних судів Дніпропетровщини про підозру в отриманні хабаря

11:43 07.10.2025
На Миколаївщині ДБР викрило інспектора СІЗО, який закликав росіян до вбивств захисників України

На Миколаївщині ДБР викрило інспектора СІЗО, який закликав росіян до вбивств захисників України

10:11 07.10.2025
БЕБ викрило контрабанду ювелірних виробів та годинників через провідників поїзду Варшава-Київ

БЕБ викрило контрабанду ювелірних виробів та годинників через провідників поїзду Варшава-Київ

15:51 03.10.2025
Більшість українців вважає, що за час війни рівень корупції зріс, – опитування КМІС

Більшість українців вважає, що за час війни рівень корупції зріс, – опитування КМІС

18:38 30.09.2025
На Миколаївщині викрили схему незаконного користування надрами на 120 млн грн – прокуратура

На Миколаївщині викрили схему незаконного користування надрами на 120 млн грн – прокуратура

ВАЖЛИВЕ

УЗАГАЛЬНЕННЯ: Зеленський створив в Одесі міську військову адміністрацію та призначив Лисака її керівником

Зеленський підписав указ про утворення військової адміністрації Одеси

Президент звільнив Лисака з посади глави Дніпропетровської ОДА та призначив начальником Одеської МВА

Зеленський призначив Владислава Гайваненка т.в.о голови Дніпропетровської ОДА

Глава Одеської обладміністрації вніс подання про створення в Одесі міської військової адміністрації

ОСТАННЄ

Пітчинг президентської програми "1000 годин контенту" планується на травень 2026р - Кравчук

УЗАГАЛЬНЕННЯ: Зеленський створив в Одесі міську військову адміністрацію та призначив Лисака її керівником

Рада розгляне призначення Бережної віцепрем’єром з гуманітарної політики - міністром культури на наступному тижні - Кравчук

Мобілізований ексміністр економіки Шеремета вийшов зі складу наглядової ради Райффайзен Банку

Зеленський підписав указ про утворення військової адміністрації Одеси

Президент звільнив Лисака з посади глави Дніпропетровської ОДА та призначив начальником Одеської МВА

Зеленський призначив Владислава Гайваненка т.в.о голови Дніпропетровської ОДА

Україна готує кіберофіцерів і розбудовує мережу регіональних кіберцентрів

Майже 480 власників домогосподарств отримали мікрогранти від УЧХ

Глава Одеської обладміністрації вніс подання про створення в Одесі міської військової адміністрації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА