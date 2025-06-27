Інтерфакс-Україна
Пресконференції
12:07 27.06.2025

Аспіранти заявляють про незаконність запровадження Міносвіти додаткових заліків та оскаржать їх в суді

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Київ. 27 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Запровадження Міністерством освіти і науки України нових заліків з української та іноземної мов для аспірантів порушує їх права та буде оскаржене в судовому порядку, заявляє аспірант, голова благодійної організації "Благодійний фонд "Змінимо наші життя" Роман Сергієнко.

"Аспіранти вже більше року працюють над захистом своїх законних та конституційних прав. Чому так? Тому що минулорічна ініціатива Міністерства освіти та науки України, яка мала на меті введення додаткових заходів контролю для аспірантів, що вже навчаються, несе досить загрозливий характер для науки України і має на меті порушення законодавства та конституційних прав громадян України, конституційних прав науковців в тій їх частині, які не можуть бути обмежені під час дії правового режиму воєнного стану", - сказав Сергієнко під час пресконференції на тему "Питання доцільності та законності ініціатив уряду та Міністерства освіти і науки України стосовно аспірантів" в агентстві "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

За його словами, це вже третя спроба аспірантів захистити свої права, перші дві були відхилені. "В чому суть проблеми. В тому, що даний єдиний державний залік, який Міністерство освіти та науки України хоче ввести для аспірантів, які завершили навчання на другому курсі… з української та іноземної мов, хоча даний вид контролю не передбачений ні навчальними програмами, ні будь-яким документом", - відзначив аспірант.

Сергієнко відзначає, що введення додаткового заходу контролю в такому вигляді порушує конституційні права та законні права аспірантів, закони України "Про освіту", "Про вищу освіту". Також можливість введення контролю у вигляді єдиного державного заліку з української та іноземної мов не передбачено Національною рамкою кваліфікацій, оскільки це лише опис, який не передбачає введення додаткових контрольних заходів.

"Тому ми змушені були в цьому році звернутися з позовом для суду для скасування прийнятої Кабінетом міністрів України постанови для того, щоб захистити права аспірантів", - сказав він.

Адвокат, старший партнер адвокатського об’єднання "Кравець і партнери" Ростислав Кравець заявив про "системну діяльність Міністерства освіти на знищення науки та освіти в Україні".

"На сьогодні дуже така дивна ситуація у нас з Міністерством освіти і науки відбувається, де сам міністр заявляє, що освіта використовується з єдиною метою, я так розумію, не отримання якихось знань, досягнень, розвитку науки, прогресу України, а виключно з метою ухилення від військової служби. При цьому це робиться досить так зухвало, відкрито", - сказав Кравець під час пресконференції.

Так як дані ініціативи Міносвіти фактично не розраховані на розвиток науки в Україні та несуть за собою порушення конституційних прав та свобод громадян, було прийнято рішення оскаржити дані дії в судовому порядку та просити суд визнати протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України від 08.04.2025р № 426 в частині тих змін, які націлені на порушення прав та свобод аспірантів, відзначалося під час пресконференції.

Також в парламенті організовано збір підписів серед народних депутатів під колективним зверненням до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Джерело: https://www.youtube.com/live/oVJue_3XnrA

Теги: #аспірантура #залік

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