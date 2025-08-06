Великий відсоток чоловіків серед вступників в аспірантуру пов'язаний з можливістю отримати відстрочку - Бабак

Великий відсоток чоловіків серед вступників в аспірантуру пов'язаний з можливістю отримати відстрочку від мобілізації, вважає голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Традиційно в аспірантуру трошки більше вступало чоловіків, ніж жінок. Але пов'язано, очевидно, це ще й з тим, що аспірантура дає відстрочку від мобілізації, і три роки в аспірантурі - це бажано для деяких чоловіків, тому такий великий інтерес з боку чоловіків до аспірантури", - сказав Бабак в ефірі "Суспільного" у середу, коментуючи інформацію, що у 2025 році 80% вступників на аспірантуру є чоловіками.

Він додав, що після того, як тема збільшення кількості чоловіків, охочих вступити в аспірантури, мала широке обговорення, Міністерство освіти і науки зробило обмеження на вступ в аспірантуру, зокрема, всі місця стали бюджетними, і їх виділяється приблизно стільки, скільки було до повномасштабної війни.

"Тому для того, щоб забезпечити відновлення молодих наукових кадрів, цих місць вистачає. А те, що чоловіків це більше приваблює, - це очевидно з причини, що це надає відстрочку від мобілізації", - додав голова комітету.

Як повідомлялося, понад 93 тис. осіб зареєструвалося на вступні іспити до магістратури. Крім того, бажання пройти тестування, необхідні для здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтва, виявили понад 14 тис. вступників.

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що у 2025 році 80% вступників на аспірантуру є чоловіками, серед вступників на магістратуру - чоловіків майже 52%.