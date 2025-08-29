Виїзд за кордон чоловікам 18-22 років був узгоджений, щоб діти закінчували українські школи, – Зеленський

Останні два роки все менше хлопчиків закінчують українські школи, оскільки їх вивозять батьки, тому було прийнято рішення щодо виїзду за кордон чоловікам 18-22 років, щоб молодь могла закінчити українські школи та виші, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"У нас хлопчиків, які закінчують школу в Україні, стає все менше і менше. Це було широке коле консультацій, передусім з військовими та освітянами. Нам дуже потрібно, якщо ми хочемо зберегти хлопчиків-українців в Україні, нам дуже потрібно, щоб передусім вони закінчували тут школу. І щоб батьки їх не вивозили", - сказав Зеленський під час брифінгу у п’ятницю.

За його словами, зараз Україна не бачить ніяких масових виїздів.

"Деякі люди кажуть, ті, хто дуже хотіли виїхати, напевно, колись вже виїхали, але ми повинні знаходити в державі баланс, не втратити ні освіту, ні рівень наших дітей, не втратити хлопчиків, коли вони ще в шкільному віці, а дати можливість їм навчатися тут, бути дорослими саме в Україні і залишитись українцями", - додав він.

26 серпня прем’єр-міністр країни Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів України оновив порядок перетину державного кордону: чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану,

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, передбачено, що відповідна норма не поширюватиметься на осіб, визначених у пункті 2-11 зазначених Правил, а саме на: членів Кабміну, перших заступників та заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, їх перших заступників та заступників, керівника Офісу президента України та його заступників, керівників інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їх заступників, голову Служби безпеки України (СБУ), його першого заступника та заступників, голову та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, голову та членів Рахункової палати, голову та членів Центральної виборчої комісії, голів та членів інших державних колегіальних органів, секретаря Ради національної безпеки і оборони України, його перших заступників та заступників, народних депутатів України тощо.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський доручив уряду разом із військовим командуванням опрацювати спрощення перетину державного кордону для молодих українців, зокрема, підвищити рівень з 18 до 22 років.

У вівторок Зеленський після наради з Свириденко повідомив: "Сьогодні на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. Погодили всі деталі з військовим командуванням, і найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати".

Крім того, група народних депутатів запропонувала Верховній Раді дозволити виїзд за кордон під час війни чоловікам, які не підлягають мобілізації через вік (до 24 років).

Відповідний законопроєкт №13685 про внесення змін до закону про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян щодо тимчасового обмеження права на виїзд з України для призовників і військовозобов’язаних на період дії воєнного чи надзвичайного стану зареєстровано у Верховній Раді. Законопроєкт пропонує зберегти чинне обмеження на виїзд з України громадянам чоловічої статі, яким 25 років виповнюється в поточному чи наступному роках.