Інтерфакс-Україна
Події
16:20 09.12.2025

Суд скасував рішення уряду про запровадження для аспірантів єдиного державного заліку з української та іноземної мов

2 хв читати
Суд скасував рішення уряду про запровадження для аспірантів єдиного державного заліку з української та іноземної мов
Фото: Фейсбук/Юлія Гришина

Київський окружний адміністративний суд визнав протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів про запровадження для аспірантів єдиного державного заліку з української та іноземної мов.

"Справедливість та законність є! Іноді за них варто поборотись. Суд визнав нечинною й протиправною постанову Кабміну №426 "Про внесення змін до порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)". Нагадаю, нею передбачалося складання аспірантами єдиного державного заліку з української та іноземної мов", - написала голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина в мережі Facebook.

За її словами, ця постанова викликала критику серед аспірантів та всієї спільноти, так як, на її думку, там вбачалися ознаки порушення Конституції, законів України та прав здобувачів. 

"Протягом дії правового режиму воєнного стану в Україні до індивідуального навчального плану аспіранта (ад’юнкта) третього року підготовки денної форми здобуття освіти включається єдиний державний залік з української та іноземної мов для академічних цілей як обов’язковий підсумковий контроль з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання, який проводиться в порядку, визначеному МОН", - йшлося у постанові уряду №426.

Згідно з рішенням суду, на думку позивача, запровадження єдиного державного заліку з української та іноземної мов, як обов`язкової вимоги для здобувачів ступеня доктора філософії, є прямим втручанням у повноваження закладів вищої освіти і суперечить принципу академічної свободи та самостійності закладів вищої освіти у формуванні програм, а оскаржувана постанова уряду порушує баланс між державною політикою у сфері освіти та правом закладів вищої освіти самостійно визначати механізми досягнення результатів навчання відповідно до стандартів вищої освіти.

По результатам розгляду Київський окружний адміністративний суд визнав постанову протиправною та нечинною.

Теги: #суд #залік #аспіранти #юлія_гришина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:37 09.12.2025
Суд знов оголосив перерву у попередньому засіданні у справі про банкрутство КЗРК до 17 грудня

Суд знов оголосив перерву у попередньому засіданні у справі про банкрутство КЗРК до 17 грудня

20:41 08.12.2025
Суд застосував запобіжний захід до помічника народної депутатки Скороход - застава 1,514 млн грн.

Суд застосував запобіжний захід до помічника народної депутатки Скороход - застава 1,514 млн грн.

19:39 08.12.2025
Міжнародний суд ООН прийняв зустрічний позов Росії проти України у справі про геноцид

Міжнародний суд ООН прийняв зустрічний позов Росії проти України у справі про геноцид

12:00 05.12.2025
Суд за заявою інвестиційної компанії "Скай-Девелопмент" відкрив провадження у справі про банкрутство АТ "Київмедпрепарат"

Суд за заявою інвестиційної компанії "Скай-Девелопмент" відкрив провадження у справі про банкрутство АТ "Київмедпрепарат"

17:59 04.12.2025
Польський суд видав європейські ордери на арешт українців, підозрюваних у диверсіях на залізниці – ЗМІ

Польський суд видав європейські ордери на арешт українців, підозрюваних у диверсіях на залізниці – ЗМІ

12:07 27.06.2025
Аспіранти заявляють про незаконність запровадження Міносвіти додаткових заліків та оскаржать їх в суді

Аспіранти заявляють про незаконність запровадження Міносвіти додаткових заліків та оскаржать їх в суді

18:49 08.09.2024
Україна виборола ще одне "срібло" на Паралімпійських іграх-2024 і завершує змагання з 82 медалями

Україна виборола ще одне "срібло" на Паралімпійських іграх-2024 і завершує змагання з 82 медалями

01:11 06.09.2024
Україна завоювала ще 9 медалей на Паралімпіаді-2024 у Парижі

Україна завоювала ще 9 медалей на Паралімпіаді-2024 у Парижі

15:27 22.03.2024
Комітет нацбезпеки підтримав відстрочку аспірантів усіх форм навчання від призову

Комітет нацбезпеки підтримав відстрочку аспірантів усіх форм навчання від призову

15:04 14.02.2024
Уряд має всі важелі для вирішення питання з аспірантами-контрактниками без внесення норм до закону про мобілізацію - голова комітету Ради

Уряд має всі важелі для вирішення питання з аспірантами-контрактниками без внесення норм до закону про мобілізацію - голова комітету Ради

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" застосувало аварійні відключення е/е у більшості регіонів

Зеленський запросив Папу Римського здійснити візит до України

Вплив російського керівництва на Міжнародний паралімпійський комітет набагато більший, ніж на МОК - Сушкевич

Сушкевич вважає недостатнім фінансування паралімпійського та дефлімпійського спорту в держбюджеті-2026

Створення Федерації страхових об’єднань є ще одним доказом ефективної трансформації ринку - голова НБУ

ОСТАННЄ

"Укренерго" застосувало аварійні відключення е/е у більшості регіонів

Нова стратегія національної безпеки США показує, що Європа повинна стати більш незалежною - Мерц

Перебування арештованого обвинуваченого в скляній кабіні зали суду не порушує його права на захист – Верховний Суд

Трамп переконаний, що не допустив початок Третьої світової, і незадоволений роллю Європи у припиненні війни в Україні

Трамп заявив, що в Україні нібито використовують війну, щоб не проводити вибори

Свириденко: 1442 ветеранів та членів їх сімей отримали гранти "Власна справа" на 694 млн грн в 2025р

Поліція затримала другого фігуранта, причетного до вибуху на "Укрпошті" у Києві

Мінкультури затвердило рекомендації з комунікацій органами влади позиції щодо РФ як держави-агресора

СБУ та Нацполіція затримали ще 9-х ділків, які торгували трофейною зброєю

У Покровську ворог намагається просочуватися в північну частину міста, ці спроби блокуються – ОК "Схід"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА