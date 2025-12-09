Суд скасував рішення уряду про запровадження для аспірантів єдиного державного заліку з української та іноземної мов

Фото: Фейсбук/Юлія Гришина

Київський окружний адміністративний суд визнав протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів про запровадження для аспірантів єдиного державного заліку з української та іноземної мов.

"Справедливість та законність є! Іноді за них варто поборотись. Суд визнав нечинною й протиправною постанову Кабміну №426 "Про внесення змін до порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)". Нагадаю, нею передбачалося складання аспірантами єдиного державного заліку з української та іноземної мов", - написала голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина в мережі Facebook.

За її словами, ця постанова викликала критику серед аспірантів та всієї спільноти, так як, на її думку, там вбачалися ознаки порушення Конституції, законів України та прав здобувачів.

"Протягом дії правового режиму воєнного стану в Україні до індивідуального навчального плану аспіранта (ад’юнкта) третього року підготовки денної форми здобуття освіти включається єдиний державний залік з української та іноземної мов для академічних цілей як обов’язковий підсумковий контроль з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання, який проводиться в порядку, визначеному МОН", - йшлося у постанові уряду №426.

Згідно з рішенням суду, на думку позивача, запровадження єдиного державного заліку з української та іноземної мов, як обов`язкової вимоги для здобувачів ступеня доктора філософії, є прямим втручанням у повноваження закладів вищої освіти і суперечить принципу академічної свободи та самостійності закладів вищої освіти у формуванні програм, а оскаржувана постанова уряду порушує баланс між державною політикою у сфері освіти та правом закладів вищої освіти самостійно визначати механізми досягнення результатів навчання відповідно до стандартів вищої освіти.

По результатам розгляду Київський окружний адміністративний суд визнав постанову протиправною та нечинною.