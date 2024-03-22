Комітет нацбезпеки підтримав відстрочку аспірантів усіх форм навчання від призову

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні в п'ятницю розглянув 260 поправок до законопроєкту про мобілізацію, зокрема підтримав відстрочку від призову для аспірантів усіх форм навчання, повідомила народний депутат Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Комітет продовжив розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію, які стосувались надання відстрочки та бронювання. Розглянуто 260 правок. Зупинилися на правці 2105", - написала вона у фейсбуці.

За словами нардепа, комітет підтримав поправку щодо надання відстрочки для військовозобов'язаних, які мають дружину/чоловіка з інвалідністю І чи ІІ групи, або ІІІ групи, встановленої внаслідок відсутності кінцівок/кінцівки, кистей рук/кисті, стоп ніг/стопи, а також одного з парних органів чи онкологічного захворювання, розумових, психічних вад або наявності в такої особи неповнолітньої дитини/дітей.

Крім цього, підтримано правку про надання відстрочки особам, батьки яких мають інвалідність I або II групи, або один з батьків дружини/чоловіка має інвалідність I або II групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати, окрім випадків, коли такі особи є самі інвалідами, потребують постійного догляду або відбувають покарання у вигляді позбавлення волі.

"У разі відсутності невійськовозобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю I чи II групи може лише одна особа з числа військовозобов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю", - зазначила Фріз.

Також комітет підтримав надання відстрочки військовозобов'язаним, які є членами сім'ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи, зайняті постійним доглядом за нею, аспірантів бюджетної та комерційної форм навчання.

Водночас Фріз повідомила, що комітет не підтримав відстрочку для осіб начальницького складу НАБУ та ДБР, співробітників МЗС України та осіб, які мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний посол, а також особам, які є релігійними проповідниками, наставниками або іншими священнослужителями релігійних організацій.

"Члени комітету вважають, що це питання треба врегулювати в законі про альтернативну службу, а не в законі про мобілізацію, адже всі громадяни згідно з Конституцією мають рівні права та обов'язки, незважаючи на релігійні та інші переконання", - додала нардеп.

Також не було підтримано відстрочку для працівників позашкільної освіти, для неповнорідних братів/сестер, для творчих працівників, реставраторів, головних зберігачів фондів та керівників національних закладів культури.

Фріз повідомила, що наступне засідання комітету з безпеки призначено на понеділок, 25 березня.