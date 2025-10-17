Трамп припустив, що зустріч з Путіним в Угорщині може відбутися впродовж двох тижнів

Президент США Дональд Трамп під час виступу з оголошеннями у Білому домі заявив журналістам, що місце й дата зустрічі з Путіним будуть швидко узгоджені й ймовірно вона відбудеться впродовж двох тижнів.

"Марко Рубіо збирається зустрітися з своїм контрагентом (Сергієм Лавровим – ІФ-У). Це станеться впродовж тижнів двох чи близько того. Вони узгодять дату й місце вже скоро. Можливо їх (дату й місце – ІФ-У) вже узгоджено. Я гадаю це була дуже добра телефонна розмова. Але я буду зустрічатися з президентом Путіним і ми будемо приймати рішення. Завтра я зустічаюся з президентом Зеленським і я розповім йому про дзвінок. У нас є проблема - вони не дуже добре ладнають між собою, і іноді буває складно проводити зустрічі. То ж нам треба щось зробити коли ми окремо. Окремо але нарівні. Ми зустрічатимемося і розмовлятимемо про зустрічі", - сказав Трамп журналістам.

