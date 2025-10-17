Інтерфакс-Україна
Події
00:53 17.10.2025

Трамп припустив, що зустріч з Путіним в Угорщині може відбутися впродовж двох тижнів

2 хв читати

(розширена, додано текст після 2 абзацу)

Київ. 17 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Президент США Дональд Трамп під час виступу з оголошеннями у Білому домі заявив журналістам, що місце й дата зустрічі з Путіним будуть швидко узгоджені й ймовірно вона відбудеться впродовж двох тижнів.

"Марко Рубіо збирається зустрітися з своїм контрагентом (Сергієм Лавровим – ІФ-У). Це станеться впродовж тижнів двох чи близько того. Вони узгодять дату й місце вже скоро. Можливо їх (дату й місце – ІФ-У) вже узгоджено. Я гадаю це була дуже добра телефонна розмова. Але я буду зустрічатися з президентом Путіним і ми будемо приймати рішення. Завтра я зустічаюся з президентом Зеленським і я розповім йому про дзвінок. У нас є проблема - вони не дуже добре ладнають між собою, і іноді буває складно проводити зустрічі. То ж нам треба щось зробити коли ми окремо. Окремо але нарівні. Ми зустрічатимемося і розмовлятимемо про зустрічі", - сказав Трамп журналістам.

Він озвучив цифру у 7 тисяч загиблих солдатів у війні РФ проти України впродовж тижня і назвав це "безглуздям" і висловив сподівання, що "ми зупинимо це".

"Хто б міг подумати, що я владнаю Близький Схід раніше ніж це. Ми залагодили вісім (воєн – ІФ-У). Ми збираємося досягти загалом дев'яти", - заявив Трамп.

На питання, чому він вважає, що майбутня зустріч матиме інший результат ніж попередня, Трамп відповів, що "Аляска підготувала сцену".

На питання чи намагався Путін відмовити його продавати "томагавки", Трамп відбувся жартом.

"А що на вашу думку він мав би сказати? Продайте "томагавки", будь ласка? Я сказав, що ви думаєте якби я дав пару тисяч "томагавків" вашим опонентам? Йому ідея не сподобалася. А я саме так сказав", - відповів Трамп.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=xagrobF4q1k

Теги: #трамп #заяви #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:07 17.10.2025
Самі лише розмови про ракети "Томагавк" змусили Путіна шукати діалогу зі США – Сибіга

Самі лише розмови про ракети "Томагавк" змусили Путіна шукати діалогу зі США – Сибіга

00:10 17.10.2025
Трамп припустив, що зустріч з Путіним в Угорщині може відбутися впродовж двох тижнів

Трамп припустив, що зустріч з Путіним в Угорщині може відбутися впродовж двох тижнів

22:55 16.10.2025
Зеленський: від зустрічі з Трампом очікуємо, що імпульс, який спрацював на Близькому Сході допоможе закінчити війну РФ проти України

Зеленський: від зустрічі з Трампом очікуємо, що імпульс, який спрацював на Близькому Сході допоможе закінчити війну РФ проти України

22:08 16.10.2025
Літак із Зеленським приземлився у США

Літак із Зеленським приземлився у США

21:11 16.10.2025
Трамп: Якщо Хамас продовжуватиме вбивати людей у ​​Ґазі, у нас не буде іншого вибору, крім як вбити їх

Трамп: Якщо Хамас продовжуватиме вбивати людей у ​​Ґазі, у нас не буде іншого вибору, крім як вбити їх

20:28 16.10.2025
Трамп домовився про зустріч з Путіним у Будапешті для обговорення можливості припинення війни в Україні

Трамп домовився про зустріч з Путіним у Будапешті для обговорення можливості припинення війни в Україні

20:24 16.10.2025
Трамп закінчив розмову з Путіним, вона була "позитивною і продуктивною"

Трамп закінчив розмову з Путіним, вона була "позитивною і продуктивною"

18:45 16.10.2025
Трамп повідомив про початок розмови з Путіним, про її зміст пообіцяв розповісти

Трамп повідомив про початок розмови з Путіним, про її зміст пообіцяв розповісти

11:32 09.10.2025
Подано перші 100 заяв від переселенців на придбання житла з компенсацією 70% за програмою "єОселя"

Подано перші 100 заяв від переселенців на придбання житла з компенсацією 70% за програмою "єОселя"

01:44 20.09.2025
Трамп сподівається на допомогу Сі Цзіньпіна у врегулюванні війни в Україні

Трамп сподівається на допомогу Сі Цзіньпіна у врегулюванні війни в Україні

ВАЖЛИВЕ

Трамп домовився про зустріч з Путіним у Будапешті для обговорення можливості припинення війни в Україні

"Укренерго" обмежить потужність промспоживачам по всій Україні в п'ятницю з 7:00 до 20:00

"Укренерго" застосувало аварійні відключення в усіх регіонах України

Трамп повідомив про початок розмови з Путіним, про її зміст пообіцяв розповісти

Посольство України в Ірландії підтвердило інформацію про загибель 17-річного українця у Дубліні, тривають слідчі дії

ОСТАННЄ

В ЄС попередньо схвалили EUR1,5 млрд Програму Європейської оборонної промисловості на 2025-27рр з EUR300 млн для України

Адвокати Жеваго розкритикували спецрозслідування проти нього, Франція повторно розглядає його екстрадицію

Сили оборони відбили з початку доби 146 ворожих атак - Генштаб

Мобільні ЦНАПи надали держпослуги понад 7,5 тис. українців у ІІ кв. 2025 року

Президент фармкомпанії "Біофарма Плазма" розкритикував систему освіти в Україні

Орбан підтвердив готовність прийняти зустріч Трампа та Путіна

Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті відбудеться, важливо не дати Путіну тягнути час – ЦПД

Лідер республіканців у Сенаті США має намір винести на голосування проєкт про санкції проти країн, які торгують з РФ

Міністр оборони України прибув до Люксембургу

Келлог зустрівся з українською делегацією у Вашингтоні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА