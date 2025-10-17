Трамп припустив, що зустріч з Путіним в Угорщині може відбутися впродовж двох тижнів

Київ. 17 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Президент США Дональд Трамп під час виступу з оголошеннями у Білому домі заявив журналістам, що місце й дата зустрічі з Путіним будуть швидко узгоджені й ймовірно вона відбудеться впродовж двох тижнів.

"Марко Рубіо збирається зустрітися з своїм контрагентом (Сергієм Лавровим – ІФ-У). Це станеться впродовж тижнів двох чи близько того. Вони узгодять дату й місце вже скоро. Можливо їх (дату й місце – ІФ-У) вже узгоджено. Я гадаю це була дуже добра телефонна розмова. Але я буду зустрічатися з президентом Путіним і ми будемо приймати рішення. Завтра я зустічаюся з президентом Зеленським і я розповім йому про дзвінок. У нас є проблема - вони не дуже добре ладнають між собою, і іноді буває складно проводити зустрічі. То ж нам треба щось зробити коли ми окремо. Окремо але нарівні. Ми зустрічатимемося і розмовлятимемо про зустрічі", - сказав Трамп журналістам.

Він озвучив цифру у 7 тисяч загиблих солдатів у війні РФ проти України впродовж тижня і назвав це "безглуздям" і висловив сподівання, що "ми зупинимо це".

"Хто б міг подумати, що я владнаю Близький Схід раніше ніж це. Ми залагодили вісім (воєн – ІФ-У). Ми збираємося досягти загалом дев'яти", - заявив Трамп.

На питання, чому він вважає, що майбутня зустріч матиме інший результат ніж попередня, Трамп відповів, що "Аляска підготувала сцену".

На питання чи намагався Путін відмовити його продавати "томагавки", Трамп відбувся жартом.

"А що на вашу думку він мав би сказати? Продайте "томагавки", будь ласка? Я сказав, що ви думаєте якби я дав пару тисяч "томагавків" вашим опонентам? Йому ідея не сподобалася. А я саме так сказав", - відповів Трамп.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=xagrobF4q1k