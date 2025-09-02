Понад 80% зібраних страховиками non-life премій у I пів. припадає на транспортне та особисте страхування

На транспортне та особисте страхування припадає понад 80% премій, зібраних українськими страховиками non-life в січні-червні 2025 року, повідомляє Ліга страхових організацій України (ЛСОУ), посилаючись на данні Національного банку.

Зокрема, на ОСЦПВ припадає 30,39% зібраних страховиками non-life валових премій, або 10,1 млрд грн, на КАСКО – 21,83% (7,26 млрд. грн), страхування здоров’я – 15,42% (6,04 млрд грн), на "Зелену картку" – 7,59% (2,52 млрд грн), на страхування майна - 5,43% (1,81 млрд грн), страхування майна та відповідальності - 3,55% (1,8 млрд грн).

Як повідомлялося, страхові компанії України у січні-червні 2025 року зібрали чистих премій сумарно на 33,11 млрд грн, що на 51,4% більше, ніж за аналогічний період 2023 року (21,86 млрд грн), валових страхових премій - 33,25 млрд грн проти24,21 млрд грн у січні-червні 2024 року (+37,3%).

Надходження від фізичних осіб становили 20,698 млрд грн (+48,5%), від перестраховиків – 144,6 млн грн(+0,2%), від юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 12,404 млрд грн (+37,5%)

За даними НБУ, загальна кількість страхових компаній в Україні станом на 30 червня 2025 року становила 62, з яких 10 спеціалізуються на страхуванні життя, тоді як на аналогічну дату рік тому їх було 90 (12).