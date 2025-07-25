Інтерфакс-Україна
Економіка
13:34 25.07.2025

Урожай соняшнику в 2025р. не перевищить 13,6-13,7 млн тонн - аналітики

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Урожай соняшнику в 2025р. не перевищить 13,6-13,7 млн тонн - аналітики

Виробництво соняшнику в Україні в 2025 року не перевищить 13,6-13,7 млн тонн, що лише на 7% вище показника 2024 року, повідомило інформаційно-аналітичне агентство "АПК-Інформ".

Аналітики зазначили, що погодні умови продовжують скорочувати потенціал урожайності соняшнику в Україні, зокрема, на півдні та сході країни, де зосереджено до 50% від загальної площі під даною олійною. Прохолодна погода навесні і критично низькі запаси вологи в ґрунті у цих регіонах і недостатні опади створили несприятливі умови для розвитку посівів олійної.

За їх інформацією, низка аграріїв говорять про зовсім поганий стан посівів: нерівномірність рослин на полі, відставання в вегетації, невеликі голівки, внаслідок чого приймаються рішення про дискування таких полів і підготовку до озимої сівби. В ряді областей у липні посіви страждали від високих температур, також локально фіксувався град.

Компенсувати втрати урожаю на півдні та сході може очікувана краща урожайність соняшнику частково в центрі, а також на заході та півночі, де спостерігалася більш сприятлива ситуація щодо температур та опадів, зауважили експерти.

Вони переконані, що очікувати на суттєве зростання вартості соняшнику в новому сезоні не варто.

"По-перше, багато заводів змінюють свою стратегію роботи задля уникнення збитків та від’ємної маржі, як у сезоні-2024/2025. По-друге, невисока вартість соняшникової олії, темпи торгівлі якою в сезоні-2024/2025 сповільнилися через зниження виробництва. По-третє, у заводів тепер буде перевага у вигляді запровадженого експортного мита на сою та ріпак, що може сприяти збільшенню кількості пропонованої олійної сировини на внутрішньому ринку", - резюмували в "АПК-Інформ".

Теги: #соняшник #показники #виробництво

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