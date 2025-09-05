Зеленський очікує від уряду пропозицію дієвого страхування військових ризиків для прифронтових громад

Президент України Володимир Зеленський очікує від Кабінету міністрів України пропозицію дієвого страхування військових ризиків для прифронтових громад, прем’єр-міністр Юлія Свириденко має доповісти щодо цієї програми.

"Ми очікуємо від уряду пропозицію дієвого страхування військових ризиків для прифронтових громад і вже на тижні має бути доповідь шановної пані прем'єр-міністра Юлії Свириденко щодо цієї програми", - сказав Зеленський під час виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад в Ужгороді у п'ятницю.

Президент також закликав урядовців, зокрема з Міністерства освіти та Міністерства закордонних справ, реалізовувати програми шкільного харчування, наповнення шкіл шкільними автобусами, укриттями, необхідним обладнанням.