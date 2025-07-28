Україна уже представляє партнерам документ щодо потреб у фінансуванні виробництва дронів

Україна уже представляє партнерам документ щодо потреб у фінансуванні дронів, усі визначені показники щодо дронів на цей рік будуть чітко реалізовані, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вчора в розмові з Президентом Макроном ми домовились, що Україна дуже чітко деталізує наші актуальні, сьогоднішні потреби у фінансуванні в дронах. Оновлений документ уже представляється партнерам – секретар РНБО разом із командою Офісу все підготували", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

"Визначені показники щодо дронів на цей рік будуть чітко реалізовані", - додав він.