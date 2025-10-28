Страхування воєнних ризиків в Україні: що потрібно знати бізнесу - адвокат ЮФ "Ілляшев та Партнери

Воєнні ризики завжди були ключовим виключенням в будь-якому стандартному договорі страхування, який ми знали раніше, повномасштабна війна зробила їх ключовим викликом для бізнесу в Україні, таку думку висловив Дмитро Груба, адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" у колонці на сайті агентства "Інтерфакс-Україна".

Якщо житлова нерухомість громадян фактично застрахована державою через програму "єВідновлення", то зруйновані склади, пошкоджені виробничі потужності чи знищені товарні запаси, що призводить до, якщо не повної зупинки бізнесу, то значних та болючих втрат – давно не теоретичні загрози, а щоденна реальність.

Традиційні страхові поліси не покривають такі випадки, адже "війна" за замовчуванням є винятком.

Саме тому компаніям, які працюють або планують працювати в Україні, необхідно розуміти, які механізми захисту вже доступні, куди рухається ринок воєнного страхування в Україні та чи є він взагалі.

Які воєнні ризики для бізнесу нині можуть бути застраховані?

Майнові ризики, пов’язані з війною, умовно можуть бути поділені на дві основні категорії:

прямі збитки: знищення або пошкодження об’єктів нерухомого майна (офісних, виробничих об’єктів, складів тощо), транспорту, обладнання, товарів в обороті тощо;

непрямі збитки: зупинка діяльності, недотримання умов контрактів, втрата клієнтів тощо, що відбувається внаслідок руйнування виробничих потужностей чи подібних подій.

Не так давно страхові компанії почали активно пропонувати страхування воєнних ризиків. Нині вони пропонують покриття лише прямих збитків, пов’язаних з війною. При чому перелік страхових ризиків, які нині страхові готові прийняти на страхування, є сильно обмеженим. Страхові готові приймати на страхування ризики втрати (загибелі) або пошкодження застрахованого майна виключно в результаті прямого та/або опосередкованого впливу ракет, безпілотних літальних апаратів, засобів протиповітряної та протиракетної оборони та/або уламків перелічених засобів ведення війни.

При цьому страхові не готові страхувати збитки від влучання таких розповсюджених засобів ураження, як-то ракетна артилерія (не кажучи вже про ствольну артилерію), керовані авіаційні бомби та подібних їм.

Також страхові не готові надавати страхове покриття для територій в межах ближче ніж за 100 км від найближчої точки ведення воєнних (бойових) дій. Відстань зазвичай рахують по повітрю, що значно відрізняється від відстані по землі та потенційно обмежує локації для страхування.

При цьому часто подібні пункти в перших редакціях, які пропонують страховики, можуть трактуватись настільки широко, що під такі виключення території страхування потенційно може потрапити не лише Харків, а й Ужгород, тому слід бути уважним у трактуванні тих чи інших умов договору страхування, ретельно зважувати та аналізувати запропоновані умови страхування.

Які механізми покриття вже існують?

На сьогодні в Україні діє умовно два види страхування воєнних ризиків:

локальне страхування силами українських страхових компаній з покриттям орієнтовно до 20 млн грн;

страхування за участі іноземних суб’єктів (іноземних брокерів, перестраховиків, ЄБРР тощо) з покриттям понад 20 млн грн.

Слід також врахувати, що страховий тариф для "воєнних договорів страхування" доволі високий. Для локального ринку з покриттям 10-20 мільйонів ціна страхування складе орієнтовно 10-12% за рік страхування в м. Києві, а у випадку страхування на більші суми із залученням механізму перестрахування – орієнтовно 7-9%.

При цьому страховий тариф залежить від локації, наприклад, вже згаданий Київ віднесений до найвищої категорії небезпеки серед допустимих до страхування, тому й страховий тариф тут буде вищим, аніж в інших локаціях. Також важливо, що можливі локації для страхування періодично переглядаються страховиками. Майно на території того самого Києва тимчасово припинили приймати на страхування на початку літа 2025 року, коли збільшилась інтенсивність дронових атак на столицю.

Обіцяє допомогти зі страхуванням воєнних ризиків і держава. Нещодавно Кабінетом Міністрів України була анонсована можливість застрахувати воєнні ризики в межах нової державної програми, яка передбачає два механізми:

для прифронтових територій, в межах якого держава планується виплата компенсації збитків від зруйнованого майна бізнесу через Експортно-кредитне агентство, до якого необхідно буде платити збір за страхування майна (по суті аналог страхової премії);

для решти регіонів, в межах якого держава планує компенсувати частину страхової премії, яку бізнес сплачує страховику.

Унормувати питання страхування воєнних ризиків також пропонувалось на рівні закону. Проте, враховуючи, що законопроєкт № 12372 за рік так і не зрушив з мертвої точки, від цієї ідеї, очевидно, відмовились.

Чи запрацює анонсована урядом програма на практиці та чи принесе вона значні результати у сфері страхування воєнних ризиків, дізнаємось уже згодом, адже запуск програми планувався в жовтні поточного року.

Основні проблеми для бізнесу та шляхи їх вирішення

До основних проблем та ризиків в питаннях страхування воєнних ризиків можна віднести наступні:

значно обмежений перелік ризиків, які страхові готові приймати на страхування;

значна вартість страхування, що робить його недоступним для широкого кола учасників ринку;

юридично складні договори страхування воєнних ризиків, відсутність напрацьованої практики їх виконання, а також судової практики породжують юридичну невизначеність в цій сфері;

ризик припинення страхового покриття, зокрема, у випадку наближення бойових дій на певну, визначену договором страхування, відстань тощо.

Якщо перші дві проблеми продиктовані об’єктивними умовами і я б не розраховував на значне зниження ціни страхування та розширення переліку страхових ризиків найближчим часом, то з останніми двома питаннями цілком можна працювати.

Перш за все, необхідно ґрунтовно оцінити ризики бізнесу і визначити, що саме критично потребує покриття (нерухоме майно, товарно-матеріальні цінності тощо).

По-друге, необхідно ретельно, буквально до кожної коми, пропрацювати запропонований проєкт договору страхування і не боятись пропонувати до нього ґрунтовні зміни, мотивуючи їх необхідність. Особливу увагу слід звернути на перелік страхових ризиків та виключень. Наприклад, в договорі може бути вказано, що покриваються збитки від безпілотних літальних апаратів, проте буде "забуто" про їх уламки, що створить поле для подальшої невизначеності та спору.

Також я би радив особливу увагу звертати на права та обов’язки сторін, дії страхувальника у разі настання страхового випадку, перелік документів, необхідних для отримання страхового відшкодування, порядок розрахунку збитків тощо. Необхідно без вагань змінювати чи виключати всі несправедливі та потенційно неможливі до виконання зобов’язання.

У випадку настання страхового випадку має бути реальна можливість вчасно і чітко виконати ті чи інші умови договору страхування, адже від цього, без перебільшення, залежить можливість отримання страхового відшкодування.

Тож будьте готові до переговорів. Поліс воєнного страхування – це завжди індивідуальний продукт, а дійти згоди щодо всіх невигідних та спірних умов зазвичай вдається, хоча й далеко не з першого разу.

Саме з такими тривалими й ґрунтовними переговорами ЮФ "Ілляшев та Партнери" нещодавно мала справу при страхуванні майна клієнта на понад 800 млн грн, у якому було залучено як українську страхову компанію, так і іноземного перестраховика. Нам вдалось напрацювати таку редакцію договору страхування, яка відповідає інтересам клієнта та усуває поле для подвійного трактування тих чи інших положень договору, робить його зрозумілим та прозорим в сенсі дій обох сторін у разі настання страхового випадку.

Висновок

Страхування воєнних ризиків в Україні ще перебуває на етапі становлення, але вже зараз воно стає важливим інструментом для бізнесу, який працює та інвестує в умовах війни. Найближчим часом ринок продовжить формуватися спільними зусиллями держави, бізнесу, міжнародних партнерів і приватних страховиків. Для компаній, які мислять стратегічно, це означає, що страхування воєнних ризиків перестає бути екзотикою і стає частиною базового пакета управління ризиками.

Тим, хто вирішив застрахуватись від цієї категорії ризиків, слід ретельно пропрацювати запропонований страховою компанією договір та запастись терпінням для тривалих переговорів, щоб мати страхування не лише на папері та в разі настання страхового випадку отримати належне страхове відшкодування.