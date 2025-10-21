Інтерфакс-Україна
Події
18:20 21.10.2025

NEXI готове розширити страхування воєнних ризиків для відновлення України

1 хв читати
NEXI готове розширити страхування воєнних ризиків для відновлення України

Японське експортно-кредитне агентство (NEXI) готове розширити страхування воєнних ризиків в Україні, що є ключовим для залучення японських інвестицій і технологій до відновлення української промисловості та інфраструктури.

Як повідомляється на сайті Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства, про це йшлося на робочій зустрічі української делегації на чолі з главою Мінекономіки Олексієм Соболевим та президента NEXI Ацуо Куроди 21 жовтня 2025 року в Токіо.

В ході зустрічі також зазначалось, що Україна готується до запровадження компенсацій для підприємств по всій території України, де працюють страхові компанії. Спеціальна компонента прямих компенсацій буде діяти для прифронтових регіонів. Це зробить страхування, зокрема NEXI, доступнішим. Україна зацікавлена у використанні інструментів NEXI для страхування постачання японського обладнання в межах ініціативи "Промисловий Рамштайн".

Була досягнута домовленість про розширення співпраці з іншими експортно-кредитними агентствами, зокрема польським KUKE та британським UKEF.

"Розширення співпраці з NEXI – це крок до розблокування японських інвестицій і підтримки промислового відновлення. Війна не скасовує розвиток, а навпаки. Ми активно шукаємо рішення, які дозволяють залучати фінансування і запускати проєкти вже сьогодні", – зазначив Олексій Соболев.

В інформації підкреслюється, що NEXI вже покриває близько половини обсягів японського експорту та інвестицій в Україну.

Теги: #японія_україна #nexi #воєнні_ризики

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:20 13.09.2025
Україна отримає від Японії понад $246 млн

Україна отримає від Японії понад $246 млн

15:38 28.07.2025
Японія передала українським митникам хімічні ідентифікатори

Японія передала українським митникам хімічні ідентифікатори

14:32 09.07.2025
Страхові компанії готові надати реальні пропозиції по створенню системи страхування та перестрахування воєнних ризиків – голова АСБ

Страхові компанії готові надати реальні пропозиції по створенню системи страхування та перестрахування воєнних ризиків – голова АСБ

17:22 18.04.2025
Система страхування воєнних ризиків може запрацювати досить швидко після прийняття відповідного законопроєкту

Система страхування воєнних ризиків може запрацювати досить швидко після прийняття відповідного законопроєкту

18:40 10.04.2025
Географічне вирівнювання вартості страхування воєнних ризиків в Україні малоймовірно – представник ЄК

Географічне вирівнювання вартості страхування воєнних ризиків в Україні малоймовірно – представник ЄК

21:16 06.01.2025
Депутати пропонують для функціонування системи страхування воєнних ризиків створити Держагентство

Депутати пропонують для функціонування системи страхування воєнних ризиків створити Держагентство

09:48 28.11.2024
Програма воєнного страхування нерухомості під кредити Райффайзен Банку з квітня залучила 8 проєктів

Програма воєнного страхування нерухомості під кредити Райффайзен Банку з квітня залучила 8 проєктів

11:11 03.10.2024
Мінекономіки створить Держагентство страхування воєнних ризиків у межах законопроєкту

Мінекономіки створить Держагентство страхування воєнних ризиків у межах законопроєкту

13:34 28.08.2024
Рада з фінстабільності підтримала законопроєкт про страхування воєнних ризиків

Рада з фінстабільності підтримала законопроєкт про страхування воєнних ризиків

10:49 15.07.2024
Фокус системи страхування воєнних ризиків спершу буде на роздрібних продуктах - НБУ

Фокус системи страхування воєнних ризиків спершу буде на роздрібних продуктах - НБУ

ВАЖЛИВЕ

Окупанти завдали удару по Новгороду-Сіверському, відомо про 4 загиблих та 7 постраждалих – обладміністрація

Рада призначила Бережну віцепремʼєром з гуманітарної політики - міністром культури

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

Рада продовжила воєнний стан в Україні

Бійці ССО знищили ворожі штурмові групи на півночі Слобожанщини

ОСТАННЄ

Sigma+ анонсувала добудову чотирьох проєктів bUd development

Рада коаліції: депутати закликали уряд до консультацій з ними перед ухваленням рішень

СБУ повідомляє про знищення двох літаків-перехоплювачів українських дронів на ТОТ

Agro Gas Trading заявила про участь у приватизації Одеського припортового заводу за стартовою ціною 4,48 млрд грн

Вчитель з учнями в салоні напідпитку влаштував ДТП в Надвірнянському районі, є загиблі

Продюсер Полякової допустив судове оскарження недопуску артистки до нацвідбору на "Євробачення-2026"

Міністерка культури Франції заявила про справну роботу системи безпеки в Луврі, який зазнав пограбування

Окупанти завдали удару дроном по перехрестю в Сумах, постраждали 9 цивільних

Міністри оборони України та Іспанії обговорили передачу озброєння та участь в оборонних ініціативах

На Київщині сталася ДТП за участю підлітків: один загинув, шестеро травмовані

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА