NEXI готове розширити страхування воєнних ризиків для відновлення України

Японське експортно-кредитне агентство (NEXI) готове розширити страхування воєнних ризиків в Україні, що є ключовим для залучення японських інвестицій і технологій до відновлення української промисловості та інфраструктури.

Як повідомляється на сайті Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства, про це йшлося на робочій зустрічі української делегації на чолі з главою Мінекономіки Олексієм Соболевим та президента NEXI Ацуо Куроди 21 жовтня 2025 року в Токіо.

В ході зустрічі також зазначалось, що Україна готується до запровадження компенсацій для підприємств по всій території України, де працюють страхові компанії. Спеціальна компонента прямих компенсацій буде діяти для прифронтових регіонів. Це зробить страхування, зокрема NEXI, доступнішим. Україна зацікавлена у використанні інструментів NEXI для страхування постачання японського обладнання в межах ініціативи "Промисловий Рамштайн".

Була досягнута домовленість про розширення співпраці з іншими експортно-кредитними агентствами, зокрема польським KUKE та британським UKEF.

"Розширення співпраці з NEXI – це крок до розблокування японських інвестицій і підтримки промислового відновлення. Війна не скасовує розвиток, а навпаки. Ми активно шукаємо рішення, які дозволяють залучати фінансування і запускати проєкти вже сьогодні", – зазначив Олексій Соболев.

В інформації підкреслюється, що NEXI вже покриває близько половини обсягів японського експорту та інвестицій в Україну.