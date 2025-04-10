Інтерфакс-Україна

Економіка

18:40 10.04.2025

Географічне вирівнювання вартості страхування воєнних ризиків в Україні малоймовірно – представник ЄК

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Географічне вирівнювання вартості страхування воєнних ризиків в Україні малоймовірно – представник ЄК

Єврокомісія не має можливостей, у тому числі фінансових, для того, щоб вирівняти вартість страхування від воєнних ризиків в Україні незалежно від географії та близькості до лінії фронту, сказала директор зі зв'язків із Україною DG ENEST (генеральний департамент з розширення та Східного партнерства) Єврокомісії Анна Ярош-Фріс на бізнес-саміті Україна-ЄС у Брюсселі у четвер, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Це не є метою. Що ми робимо? У нас є певні продукти і постійний запит на проміжне фінансування, який ми опублікували, де ми просимо наших партнерів представити проєкти і продукти, які конкретно націлені на складні географічні райони, близькі до лінії фронту", – сказала вона, відповідаючи на скарги бізнесу, що не вдається не тільки вирівняти умови гри України з іншими країнами, але й всередині України.

"Побачимо, як вони відгукнуться", – додала Ярош-Фріс.

Щодо можливості страхування валютних ризиків інвесторів в Україні, представниця Єврокомісії зазначила, що Комісія не має для цього спеціального інструменту.

В той же час вона підкреслила, що Національний банк України проводить макропруденційну політику дуже виважено, в тому числі з точки зору обмежень на репатріацію прибутків.

"Щодо тих питань, які ми залишаємо повністю на розсуд українських інституцій, то дозвольте мені зазначити, що завдяки чудовому управлінню цими ризиками Національним банком України і Міністерством фінансів України, країна підтримувала дивовижну фінансову стабільність і макрофінансову стабільність протягом всієї війни", – підкреслила Ярош-Фріс.

Голова регіонального представництва Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні Ліза Кестнер додала, що деякі зі страховок для зниження ризиків для різних програм і продуктів, які Єврокомісія має з МФО, також дозволяють надавати фінансування в місцевій валюті.

"У деяких випадках ми можемо надати фінансування в місцевій валюті. Зараз в Україні це нелегко, але це можливо… Загалом, коли йдеться про інвестиції та заохочення інвестицій в Україну, це принаймні знімає деякі елементи витрат", – зазначила представниця IFC з Групи Світового банку.

Теги: #єк #воєнні_ризики #страхування

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