Климпуш-Цинцадзе: Україна не має права ігнорувати зауваження, викладені у звіті Єврокомісії

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/08/05

Україна не має права ігнорувати зауваження, викладені у звіті Єврокомісії про розширення, вважає голова комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Не поділяю загальної ейфорії щодо звіту Єврокомісії про розширення. Звісно, він виписаний так, щоб не підірвати допомогу Україні, і для нас це важливо, але документ містить масу серйозних зауважень, які не маємо права ігнорувати. Європейську комісію непокоїть закритість процесів нашої євроінтеграції, їхня неінклюзивність", - сказала Климпуш-Цинцадзе в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Вона наголосила, що після атаки на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) у Єврокомісії дуже уважно стежать за правоохоронною системою України.

"У звіті вказано, що посада Генерального прокурора України залишається політизованою. Єврокомісія критикує законодавство, ухвалене в липні, яке дозволяє переведення та призначення прокурорів без конкурсу та надає Генпрокурору доступ до будь-яких матеріалів досудового розслідування, матеріалів НАБУ та САП. Партнери закликали утриматися від подальшого застосування цих положень до їхнього скасування", - зазначила народна депутатка.

Климпуш-Цинцадзе підкреслила, що прикриваючись війною, влада створила для себе і наближених купу корупційних лазівок і способів уникати відповідальності й у Брюсселі вказали на це.

У підтвердженні своїх слів голова комітету навела цитату зі звіту: "Були зареєстровані або ухвалені законодавчі ініціативи, представлені як такі, що захищають бізнес або національну безпеку, що ризикують підірвати ефективність боротьби з корупцією, зокрема шляхом обмеження прозорості публічних реєстрів та кримінальної відповідальності за корупційні злочини. Антикорупційні установи та організації громадянського суспільства повідомляють про зростаючий тиск з боку державних установ, зокрема через кримінальні розслідування правоохоронними та безпековими органами. Загалом, ці події ставлять під сумнів відданість України своєму антикорупційному порядку денному".

За словами Климпуш-Цинцадзе, останнє речення цитати в перекладі з дипломатичної мови означає: "Ми бачимо, що ви не хочете щиро боротися з корупцією".

Голова комітету звернула увагу, що у звіті також міститься заклик реформувати Державне бюро розслідувань і серйозне занепокоєння зростаючим опором участі незалежних експертів, призначених міжнародними організаціями, у різних процесах відбору або перевірки.

Климпуш-Цинцадзе підкреслила, що партнери України бачать, що президент Володимир Зеленський душить опозицію, створюючи незаконні перешкоди в її роботі і переслідуючи безпосередньо лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, і вказують на неприпустимість атак "через заборони виїзду за кордон та замороження активів окремих депутатів".

Політикиня наголосила, що міжнародні партнери фіксують і цензуру у вигляді марафону і закликають "зміцнювати прозорий, плюралістичний та незалежний медіаландшафт, забезпечуючи відповідність обмежень, тимчасово запроваджених воєнним станом, ключовим суспільним правам та інтересам, таким як доступ до інформації та свобода ЗМІ".

"І це далеко не все те, чого влада воліє не помічати. А не помічати не можна, не змінювати поведінку не можна, інакше з таким букетом діагнозів у засадничих сферах нас у ЄС ніхто не візьме. І тут важливо, щоб суспільство чітко розуміло, хто в цьому винен", - відзначила Климпуш-Цинцадзе.