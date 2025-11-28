Сірко про відставку Єрмака: Президент зробив правильний крок

Заступниця голови фракції "Голос" Юлія Сірко вважає правильним крок президента Володимира Зеленського щодо звільнення голови його офісу Андрія Єрмака.

"Президент зробив правильний крок і прибрав токсичного керівника ОП. Це рішення вже давно перезріло, оскільки Єрмак перебрав на себе повноваження президента та монополізував інформаційні потоки. Це перейшло будь-які червоні лінії", — сказала Сірко агентству "Інтерфакс-Україна" у п`ятницю.

На думку народної депутатки, не важливо, хто прийде на місці Єрмака.

"Головне, щоб ця людина допомагала адміністративно президенту, а не намагалась його замістити і використати", — зазначила Сірко.

На її думку, уряд Юлії Свириденко піде у відставку, бо там забагато людей зі сфери впливу Єрмака.