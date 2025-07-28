Інтерфакс-Україна
Події
15:38 28.07.2025

Японія передала українським митникам хімічні ідентифікатори

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Японія передала українським митникам хімічні ідентифікатори
Фото: https://x.com/JPEmbUA/

Посол Японії в Україні Масаші Накаґоме передав працівникам Державної митної служби України хімічні ідентифікатори з метою підвищення рівня транскордонної безпеки.

Як повідомляє посольство Японії в Україні в соцмережі Х у понеділок, церемонія відбулася під час відвідин дипломатом пункту пропуску "Краківець" на українсько-польскому кордоні.

"28 липня Посол Накаґоме відвідав пункт пропуску "Краківець", щоб ознайомитися зі спільною роботою Державної прикордонної та Державної митної служб України у сфері управління кордоном. Він передав Держмитслужбі хімічні ідентифікатори для зміцнення безпеки з обох боків кордону", - йдеться в повідомленні.м

Теги: #японія_україна #митниця #хімічні_ідентифікатори

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