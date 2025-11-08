Інтерфакс-Україна
Події
17:03 08.11.2025

Відновлено оформлення громадян та транспорту на кордоні України – Держмитслужба

1 хв читати
Оформлення громадян і транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України відновлено, повідомила у суботу Державна митна служба.

"Відновлено роботу інформаційних систем на кордоні, розпочалося оформлення громадян і транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України", - йдеться у повідомленні ДМСУ у Телеграмі.

В цілому, затримка в оформленні громадян та транспорту на кордоні тривала менше трьох годин.

Як повідомлялось, пропускні операції через державний кордон були призупинені на кілька годин через відсутність електроживлення після масштабного ворожого обстрілу енергообʼєктів.

У ДМСУ перепросили за тимчасові незручності.

Теги: #громадяни #митниця #оформлення

