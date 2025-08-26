Інтерфакс-Україна
19:08 26.08.2025

ДМС перейменувала Дніпровську та Миколаївську митниці на Південно-Східну та Південну

ДМС перейменувала Дніпровську та Миколаївську митниці на Південно-Східну та Південну

Державна митна служба (ДМС) України перейменувала Дніпровську митницю на Південно-Східну, а Миколаївську - на Південну митницю з метою оптимізації діяльності та реорганізації територіальних органів.

"Також будуть реорганізовані інші територіальні органи шляхом їх приєднання до оновлених підрозділів. Зокрема, Луганська та Донецька митниці приєднаються до Південно-Східної, а митниця у Херсонській області, Автономній Республіці Крим і м.Севастополі - до Південної", - йдеться у Телеграм-каналі ДМС у вівторок.

Як зазначили у службі, таке рішення спрямоване на раціональне використання ресурсів і посилення інституційної спроможності митниць у регіонах, де забезпечено стабільну діяльність. У ДМС додали, що реорганізація враховує фактичні обставини, пов’язані з неможливістю повноцінного функціонування даних митниць та забезпечує концентрацію управлінських і кадрових ресурсів у дієздатних підрозділах.

Кредитори територіальних органів Держмитслужби, що припиняють свою діяльність, можуть заявити свої вимоги протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення відповідного органу.

 

