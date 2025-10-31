Інтерфакс-Україна
Події
10:40 31.10.2025

Кабмін перейменував Мінкультури та страткомунікацій на Мінкультури

Кабінет міністрів перейменував Міністерство культури та стратегічних комунікацій України на Міністерство культури України.

Згідно з постановою 1396 від 29 жовтня, уряд доручив Мінкультури забезпечити у двотижневий строк підготовку і подання пропозицій щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають з цієї постанови.

У різні періоди із 1991 року Мінкультури існувало під різними назвами. Зокрема, до середини 90-х років воно називалося Міністерство культури; далі до десять років носило назву Міністерство культури і мистецтв; наступні п'ять років це було Міністерство культури і туризму; після цього майже на десять років знову повернулася назва Міністерство культури.

У 2019 році Міністерство культури було ліквідовано, а його функції передані Міністерству культури, молоді та спорту, але уже у 2020 році його було перейменоване в Міністерство культури та інформаційної політики.

У вересня 2024 року згідно уряд перейменував відомство у Міністерство культури та стратегічних комунікацій. 

Як повідомлялося, 21 жовтня Верховна Рада призначила Тетяну Бережну на посаду віцепремʼєр-міністра з гуманітарної політики - міністра культури України, яка до цього займала посаду в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій.

Стратегічні комунікації будуть відділені від Міністерства культури. У зв'язку з цим Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ", державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України", загальноукраїнський інформаційний телемарафон "Єдині новини" вийдуть з-під Мінкультури і будуть під управлінням Кабінету міністрів України через Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення.

Теги: #кабмін #перейменування #мінкультури

