Технічний збій на митниці Польщі у неділю ускладнив рух вантажного транспорту через кордон

Технічний збій у роботі електронної системи митного оформлення Польщі стався вранці 5 жовтня, що призвело до ускладнення руху вантажного транспорту через українсько-польський кордон, повідомляє Державна митна служба України.

"Зокрема, на вʼїзд в Україну система працює в аварійному режимі. На виїзд з України приймаються лише транспортні засоби, що слідують без вантажу", – зазначається у телеграмі відомства.

Держмитслужба додала, що про відновлення пропуску транспортних засобів в повному обсязі буде повідомлено додатково.