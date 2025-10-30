Державна митна служба: Вибух стався на митному посту "Укрпошти" на Київській митниці, відправлення йшло на експорт з України

Фото: https://t.me/UkraineCustoms

Державна митна служба України уточнила інформацію АТ "Укрпошта" про вибух з постраждалими: він стався на митному посту "Укрпошти" Київської митниці під час митного контролю поштового відправлення, воно оформлювалося на експорт з України.

"Сьогодні, 30 жовтня, на митному посту "Укрпошта" Київської митниці під час митного контролю міжнародних поштових відправлень, які оформлялися на експорт з України, стався вибух невідомого предмета, що був вкладенням у посилку," - йдеться у повідомлення Державної митної служби у телеграм-каналі у четвер увечері.

Також уточнюється, що постраждали двоє працівників Київської митниці та троє працівників АТ "Укрпошта".

"Завдяки інформаційній системі Державної митної служби вдалося оперативно встановити особу відправника та виявити ще одне поштове відправлення з підозрілим вкладенням. Усі відправлення від даного відправника виявлено, а їх митне оформлення призупинено", – йдеться в повідомленні.

Оформлення відправлень у цій зоні тимчасово призупинено, робота буде відновлена у найкоротші терміни з урахуванням безпекової ситуації. Оформлення імпорту відбувається в штатному режимі.

Екстрені служби закінчили працювати. Тривають слідчі дії.