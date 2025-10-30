Інтерфакс-Україна
Події
20:09 30.10.2025

Державна митна служба: Вибух стався на митному посту "Укрпошти" на Київській митниці, відправлення йшло на експорт з України

1 хв читати
Державна митна служба: Вибух стався на митному посту "Укрпошти" на Київській митниці, відправлення йшло на експорт з України
Фото: https://t.me/UkraineCustoms

Державна митна служба України уточнила інформацію АТ "Укрпошта" про вибух з постраждалими: він стався на митному посту "Укрпошти" Київської митниці під час митного контролю поштового відправлення, воно оформлювалося на експорт з України.

"Сьогодні, 30 жовтня, на митному посту "Укрпошта" Київської митниці під час митного контролю міжнародних поштових відправлень, які оформлялися на експорт з України, стався вибух невідомого предмета, що був вкладенням у посилку," - йдеться у повідомлення Державної митної служби у телеграм-каналі у четвер увечері.

Також уточнюється, що постраждали двоє працівників Київської митниці та троє працівників АТ "Укрпошта".

"Завдяки інформаційній системі Державної митної служби вдалося оперативно встановити особу відправника та виявити ще одне поштове відправлення з підозрілим вкладенням. Усі відправлення від даного відправника виявлено, а їх митне оформлення призупинено", – йдеться в повідомленні.

Оформлення відправлень у цій зоні тимчасово призупинено, робота буде відновлена у найкоротші терміни з урахуванням безпекової ситуації. Оформлення імпорту відбувається в штатному режимі.

Екстрені служби закінчили працювати. Тривають слідчі дії.

 

Теги: #митниця #укрпошта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:26 30.10.2025
Ще одну посилку із небезпечним вмістом було виявлено під час контрольних заходів у відділенні "Укрпошти", де стався вибух

Ще одну посилку із небезпечним вмістом було виявлено під час контрольних заходів у відділенні "Укрпошти", де стався вибух

16:27 27.10.2025
"Укрпошта" 30 жовтня випустить нову художню поштову марку "Мова"

"Укрпошта" 30 жовтня випустить нову художню поштову марку "Мова"

12:44 24.10.2025
Начальниця відділення "Укрпошти" в Херсоні загинула внаслідок обстрілу

Начальниця відділення "Укрпошти" в Херсоні загинула внаслідок обстрілу

16:48 22.10.2025
Ворог за два дні атакував дві автівки "Укрпошти " на Сумщині – гендиректор

Ворог за два дні атакував дві автівки "Укрпошти " на Сумщині – гендиректор

14:33 05.10.2025
Технічний збій на митниці Польщі у неділю ускладнив рух вантажного транспорту через кордон

Технічний збій на митниці Польщі у неділю ускладнив рух вантажного транспорту через кордон

13:19 30.09.2025
Правоохоронці викрили злочинну організацію на чернівецькій митниці за участі її ексексначальника та місцевого депутата

Правоохоронці викрили злочинну організацію на чернівецькій митниці за участі її ексексначальника та місцевого депутата

19:08 26.08.2025
ДМС перейменувала Дніпровську та Миколаївську митниці на Південно-Східну та Південну

ДМС перейменувала Дніпровську та Миколаївську митниці на Південно-Східну та Південну

16:01 01.08.2025
Свириденко доручила Марченку винести на уряд рішення про конкурсну комісію для відбору керівника митниці

Свириденко доручила Марченку винести на уряд рішення про конкурсну комісію для відбору керівника митниці

14:27 29.07.2025
Митниця не перевірятиме підприємства з АЕО та незначним ступенем ризику через рішення РНБО

Митниця не перевірятиме підприємства з АЕО та незначним ступенем ризику через рішення РНБО

15:38 28.07.2025
Японія передала українським митникам хімічні ідентифікатори

Японія передала українським митникам хімічні ідентифікатори

ВАЖЛИВЕ

Russians hit Sloviansk TPP few hours ago – Zelenskyy

РФ думає про те, як продавати свої підприємства в Європі, оскільки вони не зможуть працювати - Зеленський

Росіяни завдали ударів по Слов'янській ТЕС, дві людини загинуло

Обмеження енергопостачання в п’ятницю будуть цілодобовими в усіх регіонах

У Кременчуці двоє військовослужбовців ТЦК та СП отримали вогнепальні поранення

ОСТАННЄ

Нові жертви окупантів на Донеччині: 2 загиблих і 9 поранених

Russians hit Sloviansk TPP few hours ago – Zelenskyy

РФ думає про те, як продавати свої підприємства в Європі, оскільки вони не зможуть працювати - Зеленський

Росіяни завдали ударів по Слов'янській ТЕС, дві людини загинуло

З ТОТ до батька на підконтрольну територію виїхав підліток, повідомив голова ОП

Кожен 10-й підліток віком 10-18 років часто питає поради про свій емоційний стан та настрій у ШІ - дослідження

Аукціон ПриватБанку з продажу "Дніпро-Арени" зірвався через відсутність заявок

Экс-глава "Укрэнерго" Кудрицкий вышел из-под стражи после внесения 13,7 млн грн залога

Ексочільник "Укренерго" Кудрицький вийшов з-під варти після внесення 13,7 млн грн застави

Гарвардський університет обрав проєкт відбудови Державного податкового університету кейсом для дослідження сталого розвитку в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА