Програмою "УЗ 3000" скористалося вже близько 50 тис. українців - віцепремʼєр

Програмою "УЗ 3000 км", що наразі працює в пілотному режимі, скористалися вже 50 тис. українців, повідомив віцепрем’єр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Ми зараз працюємо в пілотному режимі, але програмою вже скористалися біля 50 тисяч людей. Попит є, і він дуже важливий саме для прифронтових регіонів", – сказав Кулеба на пресконференції, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, на першому етапі програми "3000", який запрацював з 3 грудня, безкоштовні квитки з’являться на більш ніж 20 поїздах, які йдуть з/в прифронтові міста та регіони. За програмою надаватимуться вільні місця в плацкарті й купе регіональних поїздів та в 2-му класі потягів "Інтерсіті". Другий етап, згідно постанови, має запрацювати після створення механізму (PSO), який компенсуватиме різницю між доступними тарифами для пасажирів і реальною собівартістю перевезень.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко 16 грудня зазначала, що вже 300 тис. українців активували програму з безкоштовних перевезень "Укрзалізниці" на відстань до 3000 км та оформлено понад 24,1 тис. квитків.

Кулеба 25 грудня повідомляв, що число проданих за програмою "УЗ 3000 км" квитків зросло до 40 тис., а найпопулярнішими маршрутами стали Фастів – Конотоп, Одеса – Запоріжжя, Київ/Жмеринка – Шостка, Запоріжжя – Львів та Суми – Рахів.

За оцінками "Укрзалізниці", у найгіршому випадку можливі втрати доходів від запровадження програми "3000" без зміни поточних тарифів можуть становити близько 400 млн грн.