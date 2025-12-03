Програмою "УЗ 3000" зацікавилося вже більше 100 тис. українців – УЗ

Кількість українців, які зареєструвалися в перший день старту програми "УЗ 3000" для прифронтових територій, перевищила 100 тис., повідомляє АТ "Укрзалізниця" в середу.

"У день запуску програми "3000 км Україною" пасажири вже оформили поїздок на 2,5 млн кілометрів. Це понад 4 000 квитків до та з прифронтових регіонів", - йдеться у Телеграм-каналі УЗ.

Зазначається, що найпопулярнішими напрямками для поїздок залишаються маршрути з/до Харкова та Запоріжжя.

Раніше "Укрзалізниця" повідомляла, що за першу годину дії програми в ній зареєструвалися понад 30 тис. користувачів.

Уряд схвалив постанову, яка запускає програму "3000 км Україною", що працюватиме в грудні у тестовому режимі до та з всіх прифронтових регіонів на більш ніж 20 поїздах.

На першому етапі передбачено квитки на поїздки №101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ), №103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів, №109/110 Львів – Миколаїв, №115/116 Суми – Київ, №121/122 Миколаїв – Київ, №127/128 Львів – Запоріжжя, №141/142 Івано-Франківськ – Чернігів, №143/144 Суми – Рахів, №39/40 Солотвино – Запоріжжя, №45/44 Харків – Ужгород, №47/48 Запоріжжя – Мукачево, №51/52 Одеса – Запоріжжя, №53/54 Дніпро – Одеса, №61/62 Дніпро – Івано-Франківськ, №773/774 Київ – Конотоп,№87/88 Ковель – Запоріжжя, № 886/888 Фастів – Чернігів, №895/896 Конотоп – Фастів.

Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах №15/16 Харків – Ясіня, №17/18 Харків – Ужгород та №41/42 Дніпро – Трускавець.

Крім того, будуть доступні місця 2-го класу в "Інтерсіті+" №719/720 Харків – Київ, №723/722 Харків – Київ та №731/732 Запоріжжя – Київ.