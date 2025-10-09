Інтерфакс-Україна
Події
11:24 09.10.2025

Нацкомісія схвалила перелік тергромад, назви яких потребують приведення до стандартів держмови

2 хв читати
Нацкомісія схвалила перелік тергромад, назви яких потребують приведення до стандартів держмови

Національна комісія зі стандартів державної мови схвалила перелік територіальних громад, назви яких потребують приведення у відповідність до стандартів державної мови.

Згідно з повідомленням Нацкомісії, перелік сформовано з урахуванням рекомендацій, наданих фахівцями закладів освіти й наукових установ за результатами робочих нарад.

Зокрема, до переліку увійшло 18 громад дванадцяти областей України.

Так, назву Єнакієвської громади Горлівського району Донецької області пропонується змінити на Єнакіївську і Мангушської громади Маріупольського району Донецької області - на Мангуську; Сорокинської громади Довжанського району Луганської області - на Сорочинську і Міловської громади Старобільського району Луганської області - на Мілівську.

Назву Старосілецької громади Житомирського району Житомирської області пропонується змінити на Староселецьку; Косоньської громади Берегівського району Закарпатської області - на Косонську; Метеївецької громади Коломийського району Івано-Франківської області - на Матеєвецьку; Смирновської громади Пологівського району Запорізької області - на Смирнівську і Плодородненської громади Мелітопольського району Запорізької області - на Райхенфельдську.

Назву Радсадівської громади Миколаївського району Миколаївської області пропонується змінити на Радісносадівську; Курісовської і Новокальчевської громад Березівського району Одеської області - на Курісівську і Новокальчівську і Таїровської громади Одеського району Одеської області - на Таїрівську; Есманьської громади Шосткинського району Сумської області  - на Есманську; Куньєвської громади Ізюмського району Харківської області - на Куньївську і Південноміської громади Харківського району Харківської області - на Південну; Асканія-Нової громади Каховського району Херсонської області - на Асканіє-Нову; Вашківецької громади Вижницького району Чернівецької області - на Вашковецьку.

З повним переліком, можна ознайомитися на офіційному вебсайті Комісії за посиланням: https://mova.gov.ua/storage/app/sites/19/2025/rishennia_Komisija/07-10/343-nksdm-dodatok-1-do-risennia-pro-sxvalennia-pereliku-teritorialnix-gromad.pdf

Як повідомлялося, 27 червня 2023 року Національна комісія зі стандартів державної мови оприлюднила рекомендації щодо зміни понад 1,4 тис. назв сіл, селищ і міст України. Серед іншого до переліку потрапило й місто Запоріжжя.

28 червня уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав скасувати рішення Нацкомісії зі стандартів державної мови щодо перейменування назв населених пунктів.

30 червня у Нацкомісії переглянули рекомендації щодо перейменування населених пунктів, зокрема з переліку рекомендованих до перейменування вилучили місто Запоріжжя.

Теги: #тергромади #перейменування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:08 26.08.2025
ДМС перейменувала Дніпровську та Миколаївську митниці на Південно-Східну та Південну

ДМС перейменувала Дніпровську та Миколаївську митниці на Південно-Східну та Південну

17:16 26.08.2025
ДМС перейменувала Дніпровську та Миколаївську митниці на Південно-Східну та Південну

ДМС перейменувала Дніпровську та Миколаївську митниці на Південно-Східну та Південну

10:22 08.08.2025
ОСУВ "Хортиця" перейменували на "Дніпро"

ОСУВ "Хортиця" перейменували на "Дніпро"

17:56 25.07.2025
Скасування рішень про перейменування вулиць на честь захисників України неприпустиме – УІНП

Скасування рішень про перейменування вулиць на честь захисників України неприпустиме – УІНП

10:06 21.07.2025
Кабмін перейменував деякі міністерства

Кабмін перейменував деякі міністерства

16:03 02.07.2025
Харківська міськрада перейменувала два топоніми на честь загиблих льотчиків Устименка і Меся

Харківська міськрада перейменувала два топоніми на честь загиблих льотчиків Устименка і Меся

17:49 30.04.2025
Раді рекомендують перейменувати 185 населених пунктів - нардеп

Раді рекомендують перейменувати 185 населених пунктів - нардеп

17:57 21.04.2025
У "Києві Цифровому" проходить опитування про перейменування вул. Лаврської і парка "Юність"

У "Києві Цифровому" проходить опитування про перейменування вул. Лаврської і парка "Юність"

13:23 12.04.2025
Опитані у "Києві Цифровому" підтримали перейменування 10 вулиць

Опитані у "Києві Цифровому" підтримали перейменування 10 вулиць

09:19 10.04.2025
За десять років декомунізації перейменовано близько 1 тис. населених пунктів і 25 адмінрайонів

За десять років декомунізації перейменовано близько 1 тис. населених пунктів і 25 адмінрайонів

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони уразили вночі ГПЗ та диспетчерську станцію в Волгоградській області РФ

Україна та ЄС вийдуть на виробництво артилерійського пострілу рівня РФ у 2026 році – Зеленський

Росіяни готують провокації щодо полонених на території Білорусі для тиску на Україну – Зеленський

Завдяки українським ударам вглиб РФ у ворога дефіцит бензину до 20% - Зеленський

Росіяни завдали 1550 ударів по Чернігівщині, Сумщині і Полтавщині за останній місяць – Зеленський

ОСТАННЄ

Погода найближчими днями не зміниться: дощі і температура 10-15°

Японія прийняла ще двох поранених українських військових для реабілітації та протезування

Держетнополітики видало 834 мандати для здійснення капеланської діяльності

Стефанішина обговорила з двопартійною групою сенаторів США подальші кроки у забезпеченні обороноздатності й безпеки України

Рятувальники ДСНС із Черкащини пройшли тренінги з першої допомоги від УЧХ

Голова МВС про зміни в оформленні документів для іноземців, які воюють у ЗСУ: Менше бюрократії, більше прав

Доставка підручників до шкіл майже завершена

Київрада розгляне збільшення допомоги військовим – Кличко

Сили оборони уразили вночі ГПЗ та диспетчерську станцію в Волгоградській області РФ

Окупанти використали касетні боєприпаси, щоб вдарити по селищу Львівка неподалік Краматорська, - 11 армійський корпус

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА