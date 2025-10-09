Нацкомісія схвалила перелік тергромад, назви яких потребують приведення до стандартів держмови

Національна комісія зі стандартів державної мови схвалила перелік територіальних громад, назви яких потребують приведення у відповідність до стандартів державної мови.

Згідно з повідомленням Нацкомісії, перелік сформовано з урахуванням рекомендацій, наданих фахівцями закладів освіти й наукових установ за результатами робочих нарад.

Зокрема, до переліку увійшло 18 громад дванадцяти областей України.

Так, назву Єнакієвської громади Горлівського району Донецької області пропонується змінити на Єнакіївську і Мангушської громади Маріупольського району Донецької області - на Мангуську; Сорокинської громади Довжанського району Луганської області - на Сорочинську і Міловської громади Старобільського району Луганської області - на Мілівську.

Назву Старосілецької громади Житомирського району Житомирської області пропонується змінити на Староселецьку; Косоньської громади Берегівського району Закарпатської області - на Косонську; Метеївецької громади Коломийського району Івано-Франківської області - на Матеєвецьку; Смирновської громади Пологівського району Запорізької області - на Смирнівську і Плодородненської громади Мелітопольського району Запорізької області - на Райхенфельдську.

Назву Радсадівської громади Миколаївського району Миколаївської області пропонується змінити на Радісносадівську; Курісовської і Новокальчевської громад Березівського району Одеської області - на Курісівську і Новокальчівську і Таїровської громади Одеського району Одеської області - на Таїрівську; Есманьської громади Шосткинського району Сумської області - на Есманську; Куньєвської громади Ізюмського району Харківської області - на Куньївську і Південноміської громади Харківського району Харківської області - на Південну; Асканія-Нової громади Каховського району Херсонської області - на Асканіє-Нову; Вашківецької громади Вижницького району Чернівецької області - на Вашковецьку.

З повним переліком, можна ознайомитися на офіційному вебсайті Комісії за посиланням: https://mova.gov.ua/storage/app/sites/19/2025/rishennia_Komisija/07-10/343-nksdm-dodatok-1-do-risennia-pro-sxvalennia-pereliku-teritorialnix-gromad.pdf

Як повідомлялося, 27 червня 2023 року Національна комісія зі стандартів державної мови оприлюднила рекомендації щодо зміни понад 1,4 тис. назв сіл, селищ і міст України. Серед іншого до переліку потрапило й місто Запоріжжя.

28 червня уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав скасувати рішення Нацкомісії зі стандартів державної мови щодо перейменування назв населених пунктів.

30 червня у Нацкомісії переглянули рекомендації щодо перейменування населених пунктів, зокрема з переліку рекомендованих до перейменування вилучили місто Запоріжжя.