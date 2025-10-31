Петиція про перейменування однієї з вулиць Києва на честь Парубія не набрала необхідні для розгляду голоси

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом перейменувати одну із вулиць столиці на честь народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 1 вересня і станом на 31 жовтня вона набрала 937 голосів із 6 тис. необхідних.

"Багато років Парубій плідно працював заради України, приймав активну участь в створенні її демократичних інститутів, створенні української армії нового європейського зразку. Активний учасник Помаранчевої Революції та Революції Гідності… Враховуючи заслуги Андрія Володимировича перед суспільством та Українською Державою, пропоную назвати одну з вулиць столиці України, де жив і працював Андрій Володимирович, його ім'ям", - йшлося у петиції.

Крім того, всього 717 голосів із 6 тис. необхідних набрала петиція про перейменування вулиці Регенераторної в Дніпровському районі міста Києва на вулицю Героїв Іловайська.

Як повідомлялося, Парубій був застрелений 30 серпня у Львові. СБУ зібрала докази, що затриманий за підозрою у вбивстві Парубія - 52-річний львів’янин Михайло Сцельников, діяв на замовлення спецслужб РФ.

Президент Володимир Зеленський 1 жовтня, в День захисників і захисниць, присвоїв звання Герой України Андрію Парубію.