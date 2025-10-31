Інтерфакс-Україна
Події
11:18 31.10.2025

Петиція про перейменування однієї з вулиць Києва на честь Парубія не набрала необхідні для розгляду голоси

1 хв читати
Петиція про перейменування однієї з вулиць Києва на честь Парубія не набрала необхідні для розгляду голоси

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом перейменувати одну із вулиць столиці на честь народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 1 вересня і станом на 31 жовтня вона набрала 937 голосів із 6 тис. необхідних.

"Багато років Парубій плідно працював заради України, приймав активну участь в створенні її демократичних інститутів, створенні української армії нового європейського зразку. Активний учасник Помаранчевої Революції та Революції Гідності… Враховуючи заслуги Андрія Володимировича перед суспільством та Українською Державою, пропоную назвати одну з вулиць столиці України, де жив і працював Андрій Володимирович, його ім'ям", - йшлося у петиції.

Крім того, всього 717 голосів із 6 тис. необхідних набрала петиція про перейменування вулиці Регенераторної в Дніпровському районі міста Києва на вулицю Героїв Іловайська.

Як повідомлялося, Парубій був застрелений 30 серпня у Львові. СБУ зібрала докази, що затриманий за підозрою у вбивстві Парубія - 52-річний львів’янин Михайло Сцельников, діяв на замовлення спецслужб РФ.

Президент Володимир Зеленський 1 жовтня, в День захисників і захисниць, присвоїв звання Герой України Андрію Парубію.

Теги: #перейменування #вулиця #петиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:40 31.10.2025
Кабмін перейменував Мінкультури та страткомунікацій на Мінкультури

Кабмін перейменував Мінкультури та страткомунікацій на Мінкультури

09:15 30.10.2025
Петиція до Кабміну про визнання особливого статусу "Блокадника Маріуполя" не набрала необхідних голосів

Петиція до Кабміну про визнання особливого статусу "Блокадника Маріуполя" не набрала необхідних голосів

09:38 26.10.2025
Петиція до Кабміну про повернення пільг донорам крові не набрала необхідні для розгляду голоси

Петиція до Кабміну про повернення пільг донорам крові не набрала необхідні для розгляду голоси

11:18 20.10.2025
Петиція про заборону використання російськомовних назв торгових марок не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція про заборону використання російськомовних назв торгових марок не набрала необхідних для розгляду голосів

14:16 17.10.2025
В Інституті нацпам'яті назвали перейменування скверу в Чернігові на честь Трампа грубим порушенням закону – ЗМІ

В Інституті нацпам'яті назвали перейменування скверу в Чернігові на честь Трампа грубим порушенням закону – ЗМІ

15:23 14.10.2025
Зеленський просить Кіпера та Сирського перевірити інформацію з петиції про створення в Одесі військової адміністрації

Зеленський просить Кіпера та Сирського перевірити інформацію з петиції про створення в Одесі військової адміністрації

09:43 14.10.2025
Петиція про припинення громадянства мера Одеси на сайті президента за добу набрала необхідні для розгляду голоси

Петиція про припинення громадянства мера Одеси на сайті президента за добу набрала необхідні для розгляду голоси

11:24 09.10.2025
Нацкомісія схвалила перелік тергромад, назви яких потребують приведення до стандартів держмови

Нацкомісія схвалила перелік тергромад, назви яких потребують приведення до стандартів держмови

11:09 01.10.2025
Свириденко доручила профільним відомствам опрацювати питання врегулювання діяльності рієлторів

Свириденко доручила профільним відомствам опрацювати питання врегулювання діяльності рієлторів

15:03 30.09.2025
Дві петиції про перейменування вулиці Києва на честь Оззі Осборна не набрали необхідних голосів

Дві петиції про перейменування вулиці Києва на честь Оззі Осборна не набрали необхідних голосів

ВАЖЛИВЕ

Збито/подавлено 108 із 146 цілей противника, є влучання 36 ударних БпЛА на 20 локаціях – ПС ЗСУ

Уже 11 постраждалих, серед яких четверо дітей, через атаку БпЛА на Сумщині

Командувач СБС оголосив набір у свої підрозділи, планує закрити 15 тис вакансій

РФ думає про те, як продавати свої підприємства в Європі, оскільки вони не зможуть працювати - Зеленський

Росіяни нанесли удари по Слов'янській ТЕС, дві людини загинуло, п'ятеро постраждали

ОСТАННЄ

СБУ та Нацполіція затримали агентку ФСБ, яка коригувала ворожі атаки по енергооб'єктах Вінниччини

Кабмін затвердив вимоги щодо боротьби з лудоманією

КМІС: 63% респондентів вважають, що українці долають суперечності та йдуть шляхом до згуртованої нації, частка оптимістів щодо майбутнього зросла до 56%

У Донецькій області загинули 8 цивільних, 19 зазнали поранень через обстріли окупантів минулої доби

Єврокомісія може оскаржити у суді невизнання Польщею, Угорщиною і Словаччиною оновленої торговельної угоди ЄС та України - ЗМІ

УЧХ допомагав постраждалим після російської атаки БпЛА на Суми

ДБР повідомило про підозру в держзраді ексдепутату Одеської міськради за події 2 травня 2014 року

РФ здійснила чергову атаку по цивільній інфраструктурі Одещини, є влучання у енергетичний об’єкт – ОВА

Росія атакує Україну крилатими ракетами, через які Трамп вийшов з пакту про контроль над озброєннями з Москвою у 2019р. - ЗМІ

Раптово припинила роботу підстанція "Владимирская" московського енергокільця – ЦПД

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА