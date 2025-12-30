Національна музакадемія ім.Чайковського перейменована в Національну музичну академію України

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського перейменована на Національну музичну академію України, повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури Тетяна Бережна.

"Продовжуємо деколонізацію української культури. Ухвалили рішення про перейменування Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. Відтепер заклад має назву Національна музична академія України. Нове ім’я Академія отримає після обговорення з колективом закладу, експертним середовищем та громадськістю. Зміна в назві жодним чином не впливатиме на статус, мистецьку діяльність та освітній процес у навчальному закладі", - написала Бережна в мережі Facebook.

За її словами, Міністерство культури ухвалив рішення на підставі фахового висновку Експертної комісії Український інститут національної пам’яті, згідно якого використання імені Петра Чайковського в назві закладу є символікою російської імперської політики та не відповідає чинному законодавству.

Вона наголосила, що рішення прийнято в рамках чинного законодавства, зокрема, законів України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", а також "Про вищу освіту" та "Про культуру".

Як повідомлялося, у липні 2022 року Експертна рада Мінкультури рекомендувала відмовитися від імені Чайковського в назві Національної музакадемії. Водночас збори працівників академії 26 грудня 2022 року вирішили, що позбавлення назви закладу імені Чайковського потребує додаткового вивчення.

30 листопада 2023 року Експертна комісія Українського інституту національної пам’яті (УІНП) з визначення приналежності об’єктів до символіки російської імперської політики заявила, що подальше використання в назві Національної музичної академії України імені Чайковського є пропагандою російської імперської політики.