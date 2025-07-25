Інтерфакс-Україна
Події
17:56 25.07.2025

Скасування рішень про перейменування вулиць на честь захисників України неприпустиме – УІНП

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Скасування рішень про перейменування вулиць на честь захисників України неприпустиме – УІНП

Український інститут національної пам'яті (УІНП) вважає, що скасування рішень про перейменування вулиць на честь захисників України є неприпустимим.

"За інформацією, поширеною в медіа, депутати Дальницької сільської ради (Одеська область) перейменували вулиці, названі на честь загиблих військовослужбовців та борців за незалежність України. Повідомляється, що вулицям Дальницької громади, названим на честь героїв російсько-української війни, а також інших історичних діячів, депутати дали "нейтральні назви", - йдеться в повідомленні УІНП.

Зазначається, що вулицю на честь загиблого захисника з громади – Максима Браславського – перейменували на Перемоги, вулицю на честь загиблого захисника Дмитра Мельника перейменували на Бузкову, а також перейменовано вулиці, названі на честь борців за незалежність України у XX столітті Василя Вишиваного, Юрія Липи, Романа Шухевича, Всеволода Змієнка та інших.

"Український інститут національної памʼяті вважає неприпустимим перейменування топонімів, в яких увічнено памʼять осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Зокрема, у війні за незалежність України, та борців за незалежність України у XX столітті. Інститут закликає органи місцевого самоврядування утриматись від таких рішень, які створюють соціальну напругу та підривають авторитет державних інституцій", - йдеться у заяві відомства.

Крім того, в Інституті заявили, що спільно з народними депутатами запропонують зміни до законодавства, які стануть запобіжником від проявів "зневажливого ставлення до тих, хто виборював незалежність України".

Теги: #перейменування #уінп

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