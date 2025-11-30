Інтерфакс-Україна
Культура
09:55 30.11.2025

Фільм "Ти – космос" став переможцем премії кінокритиків "Кіноколо" у 2025 році

Переможцем 8-ї Національної премії кінокритиків "Кіноколо" у 2025 році в категорії "Найкращий повнометражний ігровий фільм" стала картина "Ти – космос" режисера Павла Острікова.

"Премія традиційно відзначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії від імені спільноти кінокритиків, кіножурналістів та кінознавців України. Нагороди присуджені в 11 номінаціях", - йдеться в повідомленні проєкту.

Зазначається, що фільм "Ти – космос" отримав нагороди в номінаціях: "Найкращий повнометражний ігровий фільм", "Відкриття року" (режисер Павло Остріков), "Найкращий актор" (Володимир Кравчук), "Найкращий сценарій фільму" (сценарист Павло Остріков).

За сюжетом, український космічний далекобійник перевозить ядерні відходи з Землі, але після несподіваного вибуху планети він залишається останньою людиною у Всесвіті.

В категорії "Найкращий короткометражний ігровий фільм" перемогла стрічка "Життя починається" режисера Олексія Тараненка; в категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм" - "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова; в категорії "Найкращий короткометражний документальний фільм" - "Як пройшли мої літні канікули?" режисера Антоніо Лукіча; в категорії "Найкращий анімаційний фільм" - "Київський торт" режисера Микити Лиськова; в категорії "Найкраща режисура" - Мстислав Чернов ("2000 метрів до Андріївки"), в категорії "Найкраща акторка" - Анастасія Пустовіт ("Наш дім у вогні").

Крім того, премію "За досягнення" отримали Володимир Прилуцький і Алік Дарман за дослідження кіноархіву студентських фільмів КНУТКіТ імені Івана Карпенка-Карого та віднайдення архівних фільмів 1930-х, за відеоінсталяцію "Архів у війні".

Як повідомлялося, переможцем 7-ї Національної премії кінокритиків "Кіноколо" у 2024 році в категорії "Найкращий повнометражний ігровий фільм" стала картина "Сірі бджоли" режисера Дмитра Мойсеєва.

Теги: #премія #кіноколо #ти_космос

