До Фонду Національного музею історії України повернули реліквії визвольної боротьби ХХ століття

Фото: пресслужба НМІУ

Фонди Національного музею історії України поповнилися безцінним зібранням артефактів визвольної боротьби українців за свободу та незалежність у ХХ столітті — колекцією Військово-історичного музею та архіву Української вільної академії наук у Канаді. Про це повідомляє пресслужба музею .

Музейна частина колекції налічує 1595 одиниць зберігання. Серед найцінніших реліквій періоду Української революції 1917–1921 років — бойові знамена Армії УНР, військові нагороди, особисті речі військових і політичних діячів, зокрема друкарська машинка Симона Петлюри, а також численні проєкти державної символіки, емблем, одностроїв і рангових відзнак авторства Миколи Битинського.

Архівна частина колекції охоплює близько 3 200 одиниць зберігання. Це світлини, книги, періодичні видання, листування, щоденники та спогади учасників визвольних змагань, а також документи організацій колишніх українських вояків і громад української політичної еміграції.

Історія формування колекції бере початок у 1920 році, коли Уряд Української Народної Республіки в екзилі заснував Українське військово-історичне товариство. Наприкінці 1940-х років його діяльність продовжив Український воєнно-історичний інститут, керівником якого став генерал-хорунжий Армії УНР Михайло Садовський. Тоді було укладено "Заповіт", за яким усі матеріали мали бути передані в Україну після відновлення її незалежності.

Процес повернення колекції розпочався у липні 2022 року. Уже 24 жовтня 2022 року між Українською вільною академією наук у Канаді та Національним музеєм історії України було підписано меморандум про передачу зібрання.

У музеї висловили вдячність президентові Української вільної академії наук у Канаді доктору Оресту Цапу та всім представникам установи, які понад пів століття зберігали цю колекцію. Окрему подяку адресували Міністерство культури України, Міністерство закордонних справ України, Canada-Ukraine Foundation, а також компанії-перевізнику MEEST Canada за сприяння у поверненні історичних цінностей.

Наразі науковці Національного музею історії України розпочали опрацювання матеріалів і підготовку масштабного виставкового проєкту, який представить широкій публіці реліквії національно-визвольної боротьби ХХ століття.

Знамено Першого січового гетьмана Петра Дорошенка полку. 1918 р. (2-ге фото)

Прапор Першого зимового походу армії УНР. 1919–1920 рр.

Прапор Другого Уманського полку кінних запорожців Окремої кінної дивізії Армії УНР. 1920 р. (2-ге фото)

Великий державний герб України (олія на полотні). За малюнком Миколи Битинського