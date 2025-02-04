Музей історії Києва представив виставку "Архетип українського героя"

Виставка "Архетип українського героя", присвячена розкриттю образа сучасного українського воїна, відкрилась в Музеї історії Києва.

Як повідомили організатори виставки, вона відкрита напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну, тому буде доступна для відвідувачів музею з 5 лютого 2025р. до 2 березня 2025р.

"Ми переконані, що в умовах загарбницької війни росії проти України наше завдання, як музейної інституції, показувати у своїх виставкових проєктах героїв нашого сьогодення - зберігати пам'ять про тих, хто поліг в ім’я нашої свободи і шанувати тих, хто продовжує цю боротьбу", - сказала генеральна директорка музею Діана Попова на презентації виставки у вівторок.

Згідно з її словами, на виставці буде представлено декілька архетипів українського героя різними засобами мистецтва, зокрема у живописі, графіці, скульптурі.

Основою експозиції стануть роботи живописця Владислава Шерешевського, художниці Анни Криволап, живописця та фотохудожника Юрія Соломко, художників Антона Логова та Юрія Шаповала, а також художника та військового Сергія Пущенка, що загинув 2 березня 2022р. Організатори виставки впевнені, що відомі українські митці, чиї роботи стануть основою експозиції, розкриють образ сучасних воїнів світла.

Куратори експезиції пояснюють, що проєкт "Архетип українського героя" має на меті вшанувати людей, які стали символами спротиву, а їхня відвага та самопожертва продовжують нагадувати світові, що український народ бореться не лише за свою землю, а й за цінності свободи та демократії.