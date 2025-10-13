Зеленський: Трамп знову зможе претендувати на Премію миру, якщо зупинить Путіна

Президент України Володимир Зеленський припустив, що у разі якщо президенту США Дональду Трампу вдасться зупинити Володимира Путіна та посадити його за стіл переговорів, то наступного року він зможе знову номінуватися на Нобелівську премію миру.

"Ми будемо дуже раді номінувати президента Трампа наступного року на Нобелівську премію, якщо він це зробить, тому що тільки він може. Якщо він тиснутиме і зупинить Путіна, якщо він посадить Путіна за стіл діалогу, переговорів, якщо зупинить ці вбивства", - сказав він у інтерв'ю Fox News.

Президент вважає, що припинення вогню не є "справжнім завершенням війни", але це найбільший крок до фіналу.

"Тож я думаю, що якщо президент Трамп зробить це протягом цього року, і, звичайно, ми хочемо якомога раніше, бо ми хочемо зупинити цю війну і завжди підтримували президента Трампа. Якщо він це зробить, я сподіваюся на це, і нехай Бог благословить його, щоб він зміг це зробити. Звичайно, в цьому випадку ми висунемо його кандидатуру і з гордістю привітаємо його", - резюмував Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16480